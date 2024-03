Thomas Tuchel wil ook blijven zitten als Bayern München wordt uitgeschakeld in Champions League

Bayern München neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen Lazio in de achtste finale van de Champions League. De Duitse club moet een 1-0 achterstand goedmaken om nog door te bekeren.

Werk aan de winkel voor Thomas Tuchel, dus. Door matige resultaten is al besloten om aan het einde van het seizoen de samenwerking tussen club en trainer te beëindigen. Tuchel kreeg de vraag voorgeschoteld of een voortijdig einde van de samenwerking ook tot de opties behoort, als Bayern dinsdagavond wordt uitgeschakeld door Lazio.

Op de persconferentie reageerde Tuchel op die optie. "Niet van mijn kant in ieder geval. Maar ik weet niet hoe andere mensen binnen de club daarover denken."

Tuchel toonde zich strijdbaar. " Je kunt er zeker van zijn dat niemand meer ambitie heeft om die wedstrijd te winnen dan ik. We hebben meer structuur nodig dan in de eerste wedstrijd en we moeten wat overtuigender zijn in de duels. Daarnaast verwacht ik een gedisciplineerder positiespel en meer concentratie in de passing."

Fitheid Sané en Gnabry

Leroy Sané is volgens Tuchel weer 'fit' en zal gaan spelen. De Duitse buitenspeler 'speelt al een hele tijd niet meer pijnvrij'. Ook Serge Gnabry traint weer mee, maar bij hem is het nog niet zeker of hij mee kan doen.