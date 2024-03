Deze huizen heeft Memphis Depay gekocht in Nederland: ook één voor zijn moeder

Memphis Depay is al lang weg uit Nederland. De voetballer speelt al sinds zijn vertrek bij PSV in 2015 in het buitenland, maar heeft ondertussen goed geboerd en wat huizen in Nederland gekocht voor zichzelf en zijn familie. De woningen op een rijtje.

Woningen, meervoud inderdaad. Memphis heeft zijn verdiende salaris in aardig wat vastgoed gestoken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook een huis voor zijn moeder. Bekende Buren heeft zicht op de aan- en verkopen van woningen en heeft de vier woningen die op naam staan van Memphis Depay bevestigd.

Eerste woning verkocht voor 805.000 euro

Het eerste eigen appartement wat de geboren Moordrechter voor zichzelf kocht, was in Rotterdam. In de woontoren New Orleans kocht hij in mei 2014 een maisonnette op de bovenste etages van het gebouw. Halverwege 2016 verkocht hij die woning weer, voor 805.000 euro.

Riant salaris, riant penthouse

In die tijd voetbalde Memphis bij Manchester United en Olympique Lyon. Daar verdiende hij een stuk meer salaris en kon hij zichzelf ook trakteren op een duurdere woning in Nederland. De uitvalsbasis bleef Rotterdam, maar de woning die hij in 2020 kocht, lag wél op de bovenste verdieping en kun je dus een penthouse noemen. Het woonoppervlak van liefst 528 vierkante meter kostte hem bijna 2,5 miljoen euro. Maar dan heb je ook wat.

Boerderij voor z'n moeder

We laten Memphis z'n woningen in het buitenland even buiten beschouwing en kijken alleen naar wat hij in Nederland heeft. Na zijn riante penthouse in Rotterdam vond hij het tijd om voor zijn moeder te zorgen, met wie hij een hele goede band heeft. Hij kocht voor haar een woning in het plaatsje Heeten in Overijssel. De boerderij kostte hem 557.000 euro en er hoefde geen hypotheek voor afgesloten te worden. De boerderij is groot en ligt op een perceel van zo'n 7000 vierkante meter. Hij kocht deze woning waarschijnlijk voor zijn moeder, omdat haar vriend uit die omgeving zou komen.

Strandhuis in Den Haag

In 2022 kocht Memphis zijn laatste twee woningen (tot nu toe) in Nederland. Een strandhuis in Den Haag kocht hij voor de verhuur. Als je in die (gemeubileerde) woning wilt wonen, betaalde je toen 1550 euro per maand. Daar krijg je dan bijna 90 vierkante meter woonoppervlak voor terug.

Appartement in centrum van Eindhoven

Memphis heeft ook nog een appartement in Eindhoven op zijn naam staan. Of hij die heeft voor verhuur of voor eigen gebruik, is niet bekend. Het appartement ligt in het centrum van de stad van PSV, de club waar hij doorbrak en kampioen werd. Het kostte 351.000 euro en heeft twee slaapkamers, een badkamer, woonkamer en keuken in 97 vierkante meter gestopt. Er zit ook een parkeerplaats in de garage bij.