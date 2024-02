Toni Kroos keert terug uit interlandpensioen: 'De bondscoach heeft me gevraagd'

Toni Kroos heeft drie jaar na zijn beslissing om te stoppen als Duits international aangekondigd zich toch weer beschikbaar te stellen voor het nationale team. De 34-jarige middenvelder schrijft op Instagram dat hij vanaf maart weer voor Duitsland speelt.

Kroos valt meteen met de deur in huis in het bijschrift van zijn Instagramfoto: "Vanaf maart speel ik weer voor Duitsland." De bondscoach heeft hem gevraagd terug te keren naar het nationale team. "Ik heb er zin in en ik weet zeker dat er veel meer mogelijk is met het team op het EK dan de meeste mensen op dit moment denken", schrijft Kroos.

De terugkeer van Kroos in de nationale ploeg zou kunnen betekenen dat hij ook tegen Nederland in actie komt. 26 maart speelt Oranje een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Ook na de zomer zou Nederland tegenover Kroos kunnen komen te staan. De landen zitten namelijk in dezelfde groep in de Nations League.

Op 29 juni 2021 speelde de Duitser zijn laatse interland op het Europees kampioenschap tegen Engeland. In totaal kwam hij 106 keer uit voor Die Mannschaft. Het team kan zijn versterking wel gebruiken. In 2023 werden slechts drie van de elf interlands door Duitsland gewonnen.