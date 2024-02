TV-gids: op deze zender kijk je naar Ajax - Bodø/Glimt

Ajax gaat donderdag verder in de Conference League. De Amsterdammers werden derde in de Europa League en moesten dus een stapje terug doen. Donderdagavond is het Noorse Bodø/Glimt in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander in de tussenronde van de Conference League. Hieronder lees je op welke zender en hoe laat je naar Ajax - Bodø/Glimt kijkt.

Ajax werd in de Europa League derde in de poule achter Brighton en Olympique Marseille, terwijl Bodø/Glimt in de Conference League tweede werd achter Club Brugge, maar eindigde voor het Turkse Besiktas.

Op deze zender kijk jij naar Ajax - Bodø/Glimt

Ajax en FK Bodø/Glimt trappen om 21:00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Het duel is te zien op Veronica, waar eerder op de avond ook Feyenoord - AS Roma te bekijken is. Daarnaast zendt ESPN 2 de wedstrijd ook uit. De voorbeschouwing op Ajax - Bodø/Glimt begint aan het begin van beide uitzendingen (Veronica, 18:00 uur en ESPN, 17:45 uur) en na de wedstrijd van Feyenoord.

Kaplan

Ajax-trainer John van 't Schip heeft de herstelde Branco van den Boomen en Ahmetcan Kaplan toegevoegd aan de selectie voor het duel met Bodø. Van 't Schip is onder de indruk van wat de 21-jarige Kaplan liet zien bij Jong Ajax. De linksbenige Turk is 'in de lucht sterk en heeft een goede inspeelpass'. "Hij zou kunnen spelen. Maar of hij start, of dat hij erin komt, dat zie je morgen", sprak de Ajax-trainer woensdag op de persconferentie. Ook winteraanwinst Julian Rijkhoff zit bij de selectie.

Bodø/Glimt

Tegenstander Bodø/Glimt wordt getraind door de Noor Kjetil Knutsen, die vorig jaar nog even genoemd werd als hoofdcoach bij Ajax. Bekende spelers zijn Jens Petter Hauge (oud-AC Milan) en oud-Feyenoorders Omar Elabdellaoui en Fredrik Bjørkan. Elabdellaoui speelt tegenwoordig met een speciale bril, omdat hij in zijn tijd bij Galatasaray vuurwerk in zijn oog kreeg.