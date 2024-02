TV-gids: zo ziet de loting voor de Europa League eruit

De spelers van Feyenoord zaten er na de uitschakeling in de Europa League tegen AS Roma flink doorheen. De Rotterdammers verloren na strafschoppen en werden zo voor het derde jaar op rij uitgeschakeld door hun angstgegner. Spelers Mats Wieffer en Quilindschy Hartman hadden het gevoel dat er meer in had gezeten.