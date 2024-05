Twee oud-PSV'ers in voorselectie Zwitserland, ook typische toernooispeler weer van de partij

Zwitserland heeft de voorselectie voor het EK bekendgemaakt. Bondscoach Murat Yakin heeft nog veel keuzes te maken, want hij nam liefst 38 spelers op in het voorlopige team. Dat betekent dat twaalf Zwitsers nog slecht bericht kunnen verwachten voor de start van het toernooi.

Onder andere Yvon Mvogo maakt deel uit van de grote groep aan spelers waaruit Yakin zijn vaste selectie zal bepalen. De keeper speelde twee jaar op huurbasis voor PSV, maar kon daar nooit echt overtuigen. In Frankrijk lijkt hij beter op zijn plek, want bij FC Lorient miste hij afgelopen seizoen geen minuut. De ervaren Ricardo Rodríguez speelde eveneens op huurbasis voor PSV en is al sinds zijn debuut in 2011 een vaste waarde in de Zwitserse nationale ploeg. Ook nu is hij, vooralsnog, van de partij.

Een andere zeer ervaren international, Xherdan Shaqiri, is ook weer aanwezig. De speler van Chicago Fire speelde al 121 interlands (30 doelpunten) en laat zich met name gelden op de grote toernooien. In de laatste vijf grote toernooien (EK's en WK's) zette de de aanvaller zichzelf op het scorebord.

Het Alpenland neemt het tijdens de groepsfase van het EK op tegen Hongarije, Schotland en Duitsland. Op 7 juni is de deadline voor de definitieve selecties, dus tegen die tijd zal ook Zwitserland de 26-koppige schifting naar buiten brengen.

Voorselectie Zwitserland voor EK 2024

Keepers

Marvin Keller (Winterthur, ZWI)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund, DUI)

Pascal Loretz (Luzern, ZWI)

Yvon Mvogo (Lorient, FRA)

Yann Sommer (Inter, ITA)



Verdedigers

Manuel Akanji (Manchester City, ENG)

Aurèle Amenda (Young Boys, ZWI)

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach, DUI)

Ulisses Garcia (Olympique Marseille, FRA)

Albian Hajdari (Lugano, ZWI)

Kevin Mbabu (FC Augsburg, DUI)

Bryan Okoh (Red Bull Salzburg, OOS)

Becir Omeragic (Montpellier, FRA)

Ricardo Rodriguez (Torino, ITA)

Fabian Schär (Newcastle United, ENG)

Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart, DUI)

Silvan Widmer (FSV Mainz 05, DUI)

Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg, DUI)



Middenvelders

Michel Aebischer (Bologna, ITA)

Uran Bislimi (Lugano, ZWI)

Remo Freuler (Bologna, ITA)

Ardon Jashari (Luzern, ZWI)

Fabian Rieder (Stade Rennais, FRA)

Xherdan Shaqiri (Chicago Fire, VS)

Vincent Sierro (Toulouse, FRA)

Filip Ugrinic (Young Boys, ZWI)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, DUI)

Denis Zakaria (AS Monaco, FRA)



Aanvallers

Zeki Amdouni (Burnley, ENG)

Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad, BUL)

Breel Embolo (AS Monaco, FRA)

Joël Monteiro (Young Boys, ZWI)

Dan Ndoye (Bologna, ITA)

Noah Okafor (AC Milan, ITA)

Renato Steffen (Lugano, ZWI)

Ruben Vargas (FC Augsburg, DUI)

Andi Zeqiri (KRC Genk, BEL)

Steven Zuber (AEK Athene, GRI)

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Duitsland met 27 spelers De Duitse voetbalbond heeft de selectie voor het EK 2024 bekend gemaakt. Deze week doken al meerdere namen op via sociale media. De selectie bestaat uit 27 spelers, één meer dus dan de toegestane 26.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Hongarije De definitieve selectie van Hongarije voor het EK voetbal is bekend. Bondscoach Marco Rossi heeft voormalig Eredivisie-speler Milos Kerkez geselecteerd. Andere toppers in de selectie zijn Dominik Szoboszlai en Roland Sallai. Hongarije reist met 26 spelers af naar het EK in Duitsland.