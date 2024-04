Valentijn Driessen ziet voordeel voor Arne Slot bij Liverpool: 'Je stapt op het dieptepunt in'

Valentijn Driessen denkt dat Liverpool er goed aan doet om Arne Slot aan te stellen. De journalist van De Telegraaf vindt dat de trainer goed bij de club past en is opvallend kritisch op de jaren van Jürgen Klopp als eindverantwoordelijke bij de Engelse topclub.

"Ik denk dat Slot geweldig past bij Liverpool", begint Driessen in Kick-Off Eredivisie, de voetbalpodcast van De Telegraaf. "Hij is een uitstekende kandidaat. De manier van voetballen van Slot zien ze daar graag. Het is een beetje zoals Jürgen Klopp dat nu doet."

"Hij speelt het Liverpool-voetbal, heeft in Nederland bewezen teams te kunnen opbouwen en spelers beter te kunnen maken. Alles voor een groot succes in Engeland, nog meer dan Erik ten Hag."

Kritisch op Klopp

Verder is Driessen opvallend kritisch op het tijdperk van Klopp bij Liverpool. "Klopp heeft in tien jaar maar vijf prijzen gepakt bij Liverpool, waarvan twee keer de League Cup, een soort troostprijs in Engeland. Er valt dus echt nog wel wat te verbeteren." Stapt Slot dus in op het dieptepunt van Liverpool komende zomer? "Zeker. Dit seizoen eindigt dramatisch. Geen kampioen en geen FA Cup. Gewoon met lege handen. Een mooi moment om in te stappen."

Klopp zelfs was eerder op de vrijdag nog erg lovend over Slot. Hij 'zou het fijn vinden als de Nederlander zijn opvolger wordt'. Verder was de Duitser complimenteus over het spel dat Feyenoord speelt onder Slot.