Vervroegde 1 april-grap bij Fortuna Sittard zaterdag: middenvelder draag shirt van teamgenoot

Bij Fortuna Sittard werd er zaterdag niet heel goed opgelet tijdens de rust. Ragnar Oratmangoen droeg het verkeerde shirt, waardoor er een kolderiek moment ontstond.

Oratmangoen rende na de rust het veld op en er leek niets aan de hand. De scheidsrechter liet de wedstrijd gewoon beginnen, alleen viel na enkele minuten de arbiter wel iets op. Oratmangoen droeg een shirt met nummer 21 en daarboven de naam van Justin Lonwijk, alleen die stond al op het veld. Oratmangoen droeg het verkeerde shirt, maar na een snelle wissel aan de zijkant was dit probleem weer geregeld.

Wedstrijd

Voor Fortuna Sittard was de wedstrijd tegen Sparta sowieso niet echt een heel succesvolle. De Limburgers verloren met 4-0 op Het Kasteel tegen de ontketende Rotterdammers. Fortuna en Sparta hebben nu evenveel punten en staan negende en tiende in de Eredivisie. De Limburgers spelen aanstaande dinsdag weer een thuiswedstrijd, dan is het in topvorm verkerende NEC de tegenstander.

L̷o̷n̷w̷i̷j̷k ➡️ Oratmangoen — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2024