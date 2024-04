Doordeweekse speelronde in Eredivisie: deze wedstrijden vinden de komende dagen plaats

De Eredivisie dendert na een spannend weekend weer door met een doordeweekse speelronde. Dinsdag, woensdag en donderdag komen alle teams weer in actie. Check hier welke duels er gespeeld worden en wat er op het spel staat.

Op dinsdag 2 april schotelt de Nederlandse competitie de fans al drie wedstrijden voor. Om 18:45 uur wil Vitesse in eigen huis een volgende stap zetten richting lijfsbehoud, daarvoor moet Sparta worden verslagen. Om 20:00 uur speelt toekomstig kampioen PSV een uitwedstrijd tegen Excelsior. Een uur later is het aan Fortuna Sittard en NEC. Laatstgenoemde ploeg wil de vijfde plek weer overnemen van Ajax.

Woensdag

Ook op de woensdag staan er drie duels gepland in de Eredivisie. Om 18:45 uur krijgt AZ de kans om dichter bij de derde plaats van FC Twente te komen, daarvoor moet wel Heracles Almelo opzij gezet worden. Om 20:00 uur nemen subtoppers FC Utrecht en PEC Zwolle het tegen elkaar op. Om 21:00 uur gaat Twente de derde plek verdedigen met een uitwedstrijd in Friesland tegen sc Heerenveen.

Donderdag

De donderdag begint met een wedstrijd van Feyenoord. Om 18:45 uur nemen de Rotterdammers het in een uitwedstrijd op tegen hekkensluiter FC Volendam. Op 20:00 uur is het aan RKC Waalwijk om de degradatiestreep verder achter zich te laten met een wedstrijd tegen Almere City. De doordeweekse speelronde wordt om 21:00 uur afgesloten met een thuiswedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles.