Vijf positieve punten waarom Ajax een kans maakt tegen Aston Villa

Ajax en Aston Villa komen donderdagavond in actie in de Conference League, dan staat het heenduel in Amsterdam op het programma. De kansen zijn niet in het voordeel van de Amsterdammers, maar toch zijn er genoeg feiten om hoop uit te putten. Hieronder vijf punten waar Ajacieden die hoop uit kunnen halen.

Hato en Kaplan

Te beginnen bij de eigen gelederen: waarin het steeds beter lijkt te lopen sinds de formatiewissel van John van 't Schip. Sinds de vijfmansverdediging én het inbrengen van Ahmetcan Kaplan lijkt het er defensief een stuk georganiseerder uit te zien. Het trio Devyne Rensch, Jorrel Hato en Kaplan loopt gesmeerd, met in het bijzonder de laatste twee. Hun chemie is duidelijk zichtbaar.

De wedstrijd tegen FC Utrecht liet dat het allerbest zien. Waar dat duel eerder in het seizoen nog een doelpuntenfestijn werd, daar bleef de defensie van Ajax sinds lange tijd écht op slot. Ook Van 't Schip was tevreden over zijn twee jonge verdedigers. Op de persconferentie zei hij over Hato: "Als je ziet wat hij gepresteerd heeft op jonge leeftijd en ook continu speelt bij Ajax, dat is ongekend." Over Kaplan: "Ik ben verrast over hem in de zin dat hij gelijk zo constant is."

Jordan Henderson

Een ander positief punt binnen de selectie is Jordan Henderson. De ervaren Engelsman weet wel het een en ander af van Engelse clubs en van Aston Villa. In zijn carrière speelde hij 22 keer tegen de ploeg uit Birmingham en won hij dertien keer. De laatste verliespartij waar hij daadwerkelijk in het veld stond, was de halve finale van de FA Cup in 2014/2015.

Maar zijn ervaring is het allerbelangrijkste. De speelstijl van Engelse teams is compleet anders dan die uit de Nederlandse competitie, wat dat betreft kan de oud-captain van Liverpool zich donderdag als een vis in het water voelen op het middenveld bij Ajax. Hij kan zijn teamgenoten rust brengen en sturen hoe een Engelse ploeg te bestrijden.

Doelpuntenregen

Een geluk bij een ongeluk voor Ajax is dat het dit seizoen veel goals tegen krijgt, maar het ook stiekem toch veel doelpunten maakt. Na PSV en Feyenoord zijn de Amsterdammers de meest scorende ploeg in de Eredivisie. En dat is een statistiek die nog wel eens lekker kan uitkomen. Aston Villa krijgt - ondanks hun vierde plek - toch de nodige goals tegen. Van de top vier zelfs de meeste: 37 - dat zijn er maar zes minder dan Ajax dit seizoen. Bij een doelpuntenregen in Amsterdam kan het zomaar dus eens de goede kant opvallen.

Verliespartijen Aston Villa

Kijkende naar de wedstrijden die Aston Villa verliest, zitten daar behoorlijk wat ploegen onder die lager geklasseerd staan dan Villa. Ook wordt er vaak een minder resultaat behaald tegen die ploegen wanneer ze uit spelen. Waar Ajax volgens de statistieken de underdog is donderdag, hoeft dat dus nog niets te zeggen. Zo verloor Villa dit seizoen op bezoek bij nummer 16 Nottingham Forest en speelde het gelijk bij Everton, ook geen hoogvlieger.

Europees geluk

Het laatste positieve punt voor Ajax is het geluk dat de Amsterdammers dit seizoen hebben in Europa. En dat telt ook gewoon mee. Op het moment suprême werd er gewonnen van AEK Athene, om de knock-outfase van de Conference League te bereiken. Een heuse houdinitruc in Noorwegen zorgde voor het overleven van de tussenronde en daar zat het nodige geluk bij. Dat moet je ook gewoon aan je zijde hebben. Daar mag Ajax donderdag dus weer op hopen tegen Aston Villa.