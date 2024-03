Vitesse sluit uitvak bij Gelderse derby, supportersvereniging roept NEC op om niet naar Arnhem te gaan

Vitesse zal geen NEC-fans toelaten tijdens de Gelderse derby dit jaar. De Arnhemmers melden dat zij de veiligheid niet kunnen waarborgen. De supportersvereniging van NEC is 'boos en zwaar teleurgesteld' en roepen NEC op om niet af te reizen naar Arnhem.

Vitesse laat in een bericht op de website weten dat er zorgen waren over de veiligheid bij de Gelderse derby, die op 7 april gepland staat. "Dat heeft alles te maken met de huidige situatie bij Vitesse. Deze zorgen zijn met alle betrokken partners gedeeld en uitvoerig besproken. Aan de hand hiervan is door Vitesse aan de lokale driehoek gevraagd een definitief besluit te nemen." Na aanleiding daarvan heeft Vitesse ook besloten om de kaartverkoop aan hun kant stil te leggen.

"Zowel Vitesse als de lokale driehoek betreuren de maatregelen, helemaal omdat de laatste edities in Nijmegen goed zijn verlopen", stelt de club. Tijdens de editie in Nijmegen, die door Vitesse met 1-1 gewonnen werd, was het uitvak volledig geel-zwart gekleurd door fans uit Arnhem.

Boycot

Ook voorgaande jaren waren supporters van Vitesse welkom in Nijmegen, terwijl dit andersom niet het geval was. Vorig jaar mochten er wel NEC-fans naar het uitvak in het Gelredome komen, maar werd er maar de helft van de capaciteit van het uitvak vrijgegeven. NEC en de supporters van de club besloten daarop de wedstrijd te boycotten en het uitvak leeg te houden. Dit jaar zou het uitvak wel weer vol zitten. Drie weken geleden vlogen er al snel 800 kaarten over de (digitale) toonbank in Nijmegen.

NEC komt in aanloop naar bekerfinale met vernieuwd lied, maar ook fans nemen eigen versie op NEC speelt op zondag 21 april dit jaar de bekerfinale tegen Feyenoord. Voor de Nijmegenaren is het alweer even geleden dat zij kans maakten op de eerste echte prijs in de clubhistorie, namelijk in 2000. Er worden nu dan ook een hoop dingen georganiseerd rondom het spektakel, waaronder een vernieuwd supportersnummer.

'Competitievervalsing'

De supportersvereniging van NEC heeft in een statement gereageerd op het nieuws deze vrijdagochtend. Zij zijn 'boos en zwaar teleurgesteld', vooral omdat zij stellen dat de NEC-fans de dupe zijn van het feit van de veiligheidsorganisatie niet op orde is.

Daarnaast roepen zij NEC op om niet af te reizen naar Arnhem op 7 april. "Als onze supporters in het stadion een doelwit kunnen zijn, dan zijn de spelers het helemaal. Bij de wedstrijd Vitesse-Feyenoord is reeds gebleken dat supporters het veld eenvoudig kunnen betreden."

Tijdens Vitesse tegen Feyenoord ging het mis in het Gelredome. 'Fans' van de thuisploeg kwamen het veld op en gooiden een camera omver. Verder probeerden zij bij het uitvak te komen en raakten zij slaags met de politie.

Ook chaos ná Vitesse - Feyenoord: thuisfans jagen op uitfans en gooien verkeersbord naar politie Vitesse - Feyenoord was een behoorlijk lange zit. Dat kwam door een zware blessure van Andy Visser, maar vooral door rellen van het thuispubliek. Zij bestormden tegen het einde van de wedstrijd het veld en de reservebank van beide clubs. Maar ook na de wedstrijd ging het mis.

"Het is zware competitievervalsing voor NEC dat het nu niet gesteund wordt door de trouwe aanhang, wat eigenlijk niet beloond zou mogen worden. NEC moet met de KNVB in overleg om tot een alternatief te komen", roept SV NEC op.