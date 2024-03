Vuurwerk op en naast het veld in Adelaarshorst: Go Ahead drukt Excelsior verder in de problemen

Go Ahead heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de felbegeerde vijfde plek. De Deventenaren wonnen met 3-0 van Excelsior in een duel dat bol stond van het vuurwerk.

Helemaal uit de lucht vallen kwam het vuurwerk niet; het is namelijk de twintigste verjaardag van het sfeerteam ADHD. Voor de wedstrijd was er al een mars naar het stadion en bij opkomst waren er spandoeken en vuurwerk. Dat vuurwerk herhaalde zich een paar keer tijdens de wedstrijd, zo ook een klein kwartier na rust.

Veel fans staken een fakkel af en het doel van Go Ahead was nauwelijks meer zichtbaar. De rook bleef hangen in heel het stadion en dus besloot scheidsrechter Higler in samenspraak met mensen aan de zijlijn het spel stil te leggen. Na een onderbreking van zo'n vijf minuten werd er weer verder gespeeld.

Flinke rook op de Adelaarshorst. © Pro Shots

Doelpunten

Excelsior krijgt de laatste tijd veel goals tegen uit standaardsituaties en dat was op bezoek bij Go Ahead niet ander. Willum Willumsson scoorde na een afgeslagen corner, nadat de Excelsior-verdediging hem over het hoofd zag. In de tweede helft kopte Gerrit Nauber raak na een inschattingsfout van keeper Stijn van Gassel. Evert Linthorst maakte de laatste goal van de avond.