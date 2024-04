Jasper Cillessen in zak en as na verloren bekerfinale: 'Iedereen zit er doorheen, we waren zo dichtbij'

NEC verloor zondagavond de bekerfinale van Feyenoord met 1-0. In een rare finale, met onderbrekingen door vuurwerk, begonnen de mannen van Rogier Meijer erg sterk maar moesten toch toegeven. "Ze waren te pakken, ik denk dat we grote kansen hebben gehad maar Wellenreuther pakte ze goed", complimenteerde hij zijn collega aan de andere kant.

Jasper Cillessen keepte een puike wedstrijd voor NEC en hield behoorlijk wat kansen van Feyenoord eruit. Eén keer werd hij gepasseerd door Igor Paixão, dat bezorgde Feyenoord uiteindelijk de beker. De frustratie was groot, nadat NEC voor de vijfde keer geen finale weet te winnen. "Je bent er zo dichtbij en tot de laatste seconde ben je in leven om de wedstrijd gelijk te spelen", zei de teleurgestelde Cillessen.

Feyenoord-trainer Arne Slot vreesde al voor vuurwerk: 'Het is een probleem van de samenleving' Trainer Arne Slot was trots op zijn spelers bij Feyenoord. Trots dat ze de beker wonnen in een moeilijk duel, maar ook trots omdat ze zich tijdens dat duel konden aanpassen aan de wedstrijd. En hij baalde van de rode kaart van Yankuba Minteh én van het vuurwerk in het stadion.

Onderbreking door vuurwerk

NEC kwam op achterstand nadat beide ploegen, na tien minuten gespeeld te hebben in de tweede helft, weer naar binnen moesten. Er was een spandoek in de brand gevlogen nadat er vuurwerk op geland was. "Ik heb er niks van meegekregen omdat het in mijn rug gebeurd. Ik hoorde dat er wat in de brand stond en daarom voor veiligheid naar binnen moesten. Nou, dat is volkomen terecht", zei Cillessen erover.

Hij keurde het vurwerk niet in zijn geheel af: "Van te voren gaf het juist wat sfeer", zei hij. " De sfeer vanuit ons was ook echt fantastisch. Ik vond ook dat we ze moesten bedanken voor het hele toernooi, daarin hebben ze ons geweldig gesteund. Ook vanavond waren ze weer gigantisch voor ons", complimenteerde hij de meegereisde NEC-supporters.

Veel respect voor fans NEC tijdens bekerfinale: 'Dit maak je niet vaak mee' Bram Nuytinck baalde vooral na de verloren bekerfinale van NEC tegen Feyenoord. De verdediger, kind van de club, kon echter ook wel waarderen wat er op de tribunes van De Kuip gebeurde. In het Nijmeegse gedeelte dan, natuurlijk.

Sombere verjaardag

Cillessen is morgen jarig en heeft daarmee niet het verjaardagscadeautje ontvangen waar hij op gehoopt had. "Als je zo dichtbij een prijs bent, doet het pijn als je hem zo verliest. Knop moet om richting de play-offs. Gelukkig, of helaas, ben ik morgen jarig. Dat zal geen groot feest zijn, helaas."

Even dacht Cillessen dichtbij te zijn, NEC kwam namelijk op voorsprong maar deze goal werd al snel afgekeurd wegens buitenspel. De doelman had dit wat later door, omdat hij aan het juichen was. "Dan zie je die vlag natuurlijk niet." Na afloop was de sfeer slecht in de kleedkamer. "Iedereen zit er doorheen omdat we er zo dichtbij waren, als er een moment was om Feyenoord pijn te doen, was het vandaag", blikte hij terug. "We wisten ons strijdplan en daar hebben we ons goed aan gehouden, helaas pakte dat net niet goed uit."

Play-offs

Hoe cru het ook is, veel tijd om te balen is er niet voor NEC. "De knop moet inderdaad snel om", zei de doelman. 'Nog geen gevoel van trots omdat je nog in de emotie zit omdat je verloren hebt. De knop moet om want zondag wacht AZ en dan kunnen we de play-offs veiligstellen en daarna moeten we gas geven in de play-offs."