Wie snapt deze duizelingwekkende uitleg van Arne Slot? 'Denk dat ik alle mensen kwijt ben'

Arne Slot was na afloop van de gewonnen bekerfinale van Feyenoord tegen NEC natuurlijk erg blij. Zijn ploeg had het enorm moeilijk tegen de Nijmegenaren. Slot legde na afloop uit wat hij tactisch voor ogen had, maar het is de vraag of veel mensen die uitleg konden volgen.

VI-verslaggever Pieter Zwart was het opgevallen dat linksback Lutsharel Geertruida en David Hancko, de linker centrale verdediger, vaak met elkaar van positie wisselden. Hij vroeg zich af wat het idee van Slot daarbij was. De trainer van Feyenoord gaf vervolgens een uitgebreid college, waarbij hij zich vooraf al afvroeg of daar veel mensen in geïnteresseerd zouden zijn.

Slot gaf echter toch aan wat hij van plan was. Zijn spelers moesten gebruik maken van 'de uitlaat', zoals hij het geleerd had van Dwight Lodeweges, voormalig assistent-coach van het Nederlands elftal. De Feyenoord-coach legde vervolgens uit wat hij daarmee wilde bereiken, maar had niet het idee dat veel mensen in de zaal precies begrepen wat hij bedoelde. Bekijk de uitleg hieronder.

Moeizaam duel

Het verschil tussen Feyenoord en NEC in de Eredivisie is liefst 25 punten, maar op het veld in De Kuip was daar weinig van te merken. De Rotterdammers hadden met name in de eerste helft hun handen vol aan de ploeg van Rogier Meijer. NEC dacht zelfs op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Igor Paixao schoot Feyenoord na rust op 1-0 en deze goal telde wel. Yankuba Minteh maakte het daarna spannend door twee snelle gele kaarten te pakken, maar Feyenoord wist met tien man de slotfase te overleven. Dus kon Slot na de wedstrijd met de beker aanschuiven bij de persconferentie.