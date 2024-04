Foto's | Feyenoord viert in de traditionele badjassen een groot feest na de bekerwinst

Feyenoord lijkt de landstitel dit seizoen aan PSV te moeten laten, maar pakte zondag toch nog een prijs. In De Kuip won het de finale van de TOTO KNVB Beker met 1-0 van NEC en dus kon het feest na afloop losbarsten.

Feyenoord had het de hele wedstrijd lastig met NEC. Zeker in de eerste helft waren de Nijmegenaren sterk. De ploeg van Arne Slot kreeg na rust meer grip en dat leverde na een uur spelen de 1-0 van Igor Paixao op. Dat was uiteindelijk de winnende goal.

Lutsharel Geertruida en Gernot Trauner mochten na afloop de beker samen de lucht in tillen. Trauner is normaal gesproken de aanvoerder, maar het was Geertruida die de finale begon met de band om zijn arm. De Oostenrijker is zijn plek na een blessure kwijt aan Thomas Beelen, maar mocht aan het eind van het duel toch invallen om de voorsprong met tien man over de streep te trekken na de rode kaart van Yankuba Minteh.

Het feest kon daarop losbarsten bij de Rotterdammers. De traditionele badjassen konder daarbij natuurlijk niet ontbreken. De vreugde was erg groot. Zeker ook bij Geertruida, die geen moment twijfelde en de microfoon snel pakte om het feest te vieren met het eigen publiek.

Feest bij de penningmeester

Ook voor de financiën van Feyenoord was de bekerwinst een mooie opsteker. De club verdient met de winst een aantal tonnen aan prijzengeld. Dat is overigens niets bij wat de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee een ticket voor de hoofdfase van de Champions League oplevert.

Strijd om een nieuwe prijs

Feyenoord heeft zichzelf met de bekerwinst ook een kans gegeven om komend seizoen nog een prijs te winnen. De Rotterdammers zijn zeker van een plek in de Johan Cruijff Schaal. Daarin speelt het sowieso tegen PSV. Het is alleen nog de vraag waar dat duel gespeeld wordt. De landskampioen speelt thuis, dus de kans is groot dat het Philips Stadion in Eindhoven het decor zal worden. Als Feyenoord alsnog de landstitel prolongeert, wordt de wedstrijd in De Kuip gespeeld.