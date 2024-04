Feyenoord-trainer Arne Slot vreesde al voor vuurwerk: 'Het is een probleem van de samenleving'

Trainer Arne Slot was trots op zijn spelers bij Feyenoord. Trots dat ze de beker wonnen in een moeilijk duel, maar ook trots omdat ze zich tijdens dat duel konden aanpassen aan de wedstrijd. En hij baalde van de rode kaart van Yankuba Minteh én van het vuurwerk in het stadion.

Slot was, zoals altijd, niet te beroerd om een uitgebreide en weloverwogen reactie te geven aan ESPN na afloop van de wedstrijd. Met een groene bekerwinnaars-badjas om zijn schouders praatte hij honderduit over de met 1-0 gewonnen bekerfinale van NEC. "Ik ben wel opgewonden ja", beantwoordde Slot de vraag van Hans Kraay jr. met een lach.

'Vreemde wedstrijd'

"Het was raar, een vreemde wedstrijd", overpeinsde de Feyenoord-trainer de finale. "We kwamen niet lekker op gang. NEC won meer duels en aan de bal waren we ook niet zoals we gewend zijn. NEC deed het goed en dat was niet toevallig. Die ploeg doet het dit seizoen altijd goed tegen topclubs", was hij complimenteus over de tegenstander.

Igor Paixão bekerheld in Rotterdam: Feyenoord wint finale met 1-0 van NEC De bekerfinale is gewonnen door Feyenoord. In De Kuip bleef het lang spannend, maar uiteindelijk won Feyenoord met 1-0 dankzij een goal van Igor Paixão. Het was een wedstrijd die werd gekarakteriseerd door veel randzaken maar daar zal Feyenoord maling aan hebben: zij hebben toch nog een prijs te pakken dit seizoen. Het is de veertiende bekerwinst voor de Rotterdammers.

Vuurwerk

Wat Slot niet zo leuk vond, was het vele vuurwerk wat door de supporters op de tribunes werd afgestoken. De twee onderbrekingen maakten de wedstrijd kapot. Zeker de langere onderbreking van zo'n twintig minuten, toen er een spandoek in brand stond in de gracht. "Ik vind wat iedereen ervan vindt: compleet waardeloos", was Slot eerlijk. "Het deed me denken aan de halve finale van vorig jaar tegen Ajax. Toen ging de energie er daarna uit."

'Geweld tegen politie'

Slot vond het niet eens zo verrassend dat een deel van de fans het duel verstoorde. "Daar zal ik vast niet de populariteitsprijs mee winnen, met die opmerking. Maar als ik zie wat er allemaal voor problemen zijn in de maatschappij, met al die schandalige gedragingen richting politie. Dan ben ik niet verrast dat er ook slecht gedrag getoond wordt in het stadion", zei Slot na afloop op de persconferentie.

Supporters drukken stempel op bekerfinale Feyenoord - NEC met spandoeken en brandonderbreking Feyenoord pakte zondag na een waar gevecht de KNVB Beker door in de finale met 1-0 te winnen van NEC. Het was Igor Paixao die de Rotterdammers in een lastige finale aan de zege hielp. De supporters lieten zich zondag van hun beste én slechtste kant zien.

Maar Feyenoord had volgens Slot goed geleerd van die fout. Waar Ajax vorig jaar na de incidenten met de fans aan het langste eind trok, werd Feyenoord dit keer juist beter. "Ik zag een heel ander Feyenoord na de onderbrekingen. Daarna hebben de spelers het heel goed opgepakt en waren we beter. Tot de rode kaart, toen kon het nog alle kanten op."

Rode kaart Yankuba Minteh

Yankuba Minteh kreeg heel snel twee gele kaarten achter elkaar en moest twintig minuten voor tijd douchen. Dat Feyenoord alsnog de beker won, heeft Minteh volgens Slot vooral te danken aan keeper Timon Wellenreuther. "Hij heeft Minteh gered, want anders was Minteh heel verdrietig geweest. Timon bleef de hele wedstrijd heel rustig en heeft ons in de wedstrijd gehouden. Hij pakte een paar ballen uitstekend."

Een andere speler die volgens Slot bepalend was, was Quinten Timber. De middenvelder moest zichzelf in de kleedkamer in de spiegel aankijken en toespreken. Daarna speelde hij een dijk van een wedstrijd. "Doordat Quinten beter werd, speelden we allemaal beter", complimenteerde Slot zijn middenvelder.

'Dat kleeft aan hem'

Op twee andere spelers was hij dus niet zo trots. Als eerste dus Minteh, die Feyenoord benadeelde met zijn domme overtredingen. "Ik moet het terug zien om te bepalen of allebei zijn kaarten terecht waren. Maar als dat wel zo was, was het niet zo handig van Minteh. Dat kleeft aan hem: hij is heel fanatiek maar kan dat soms niet controleren."

'Blijft verwonderlijk'

Ook over Ayase Ueda was Slot niet te spreken. Hij zag de Japanse spits weer dotten van kansen missen om Feyenoord meer lucht te verschaffen. "Het blijft verwonderlijk dat Ueda die ballen er niet in schiet. Hij is echt een doelpuntenmaker", doelde Slot op de kansen van de vervanger van Santiago Gimenez. De Mexicaan gaf de assist op de 1-0 van Paixao, het winnende doelpunt in de bekerfinale.