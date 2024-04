Willem II profiteert niet van puntenverlies Roda JC en komt zelf heel goed weg tegen MVV

Het belooft een spannende strijd te worden om de twee promotieplekken in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II speelde zaterdagavond in de slotfase gelijk tegen MVV door een laat doelpunt van Jeredy Hilterman: 1-1. Een dag eerder noteerde Roda JC al dezelfde uitslag tegen De Graafschap. FC Groningen kan later op de avond de spanning helemaal terugbrengen.

Bij een zege in Maastricht zou Willem II een flinke stap zetten richting het kampioenschap en dus directe promotie. Wellicht zat de spanning op de benen, want het was niet best wat de Tilburgers lieten zien. Willem II had geluk dat doelpuntenmaker Dailon Livramento van MVV zijn vizier in de tweede helft niet op scherp had staan. Hij miste enkele keren op 2-0.

Dus bleef Willem II in leven. En met resultaat, want in de blessuretijd stond Hilterman op de juiste plek om de 1-1 te maken. De spits schampte een afgemeten voorzet van links en de bal viel in het doel. Next up voor de Tilburgers: FC Groningen-thuis.

Groningen

In die wedstrijd kan Willem II promotie veiligstellen, maar dan moet het wel winnen. Groningen lijkt namelijk als enige club in de top drie wel te gaan winnen en dus wordt het bovenin allemaal wat spannender.