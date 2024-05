Wout Weghorst ziet droomclub stap dichterbij komen: 'FC Twente houdt situatie in de gaten'

Wout Weghorst droomt nog altijd van het voetballen in het shirt van FC Twente. De Nederlandse spits zag die mogelijkheid een stapje dichterbij komen. Hoffenheim, de Duitse club waar hij afgelopen seizoen verdienstelijk voor voetbalde, hoeft hem niet nóg een jaar.

Dus keert Weghorst (31) terug naar Burnley. De Engelse club verhuurde hem afgelopen seizoenen aan Besiktas, Manchester United en Hoffenheim. Zonder Weghorst in de gelederen degradeerde Burnley uit de Premier League naar het Championship. Daar is nu de vraag: wat moet er met Weghorst gebeuren?

FC Twente

Volgens De Telegraaf zit FC Twente op het vinkentouw in de kwestie Weghorst. Burnley heeft nog één jaar de beschikking over de spits, dus zal op z'n minst een transfersom verlangen. Daarbij is ook de vraag wat Weghorst zelf wil en doet. Qua willen heeft hij niet onder stoelen of banken gestoken dat hij dolgraag het rood van FC Twente aan wil trekken in zijn carrière. Wellicht is nu het beste moment.

EK voetbal

Maar hij kan ook zichzelf in de voet schieten, door bijvoorbeeld op het EK voetbal met het Nederlands elftal goed te presteren. Daarmee kan niet alleen Burnley tóch de spits een nieuwe kans geven, hij kan ook bij andere clubs op het lijstje komen. Als hij naar Twente wil én hij wil zelf naar Twente, dan lijkt het zaak om snel een deal te sluiten óf te hopen op een nieuwe verhuurperiode.

Droomclub FC Twente

Weghorst komt uit het Twentse Borne en speelde in de jeugd van FC Twente. Daar brak hij niet door, waardoor hij zijn heil elders in de regio zocht. Hij voetbalde bij FC Emmen en Heracles (de rivaal van FC Twente), brak door bij AZ en voetbalde jarenlang in het buitenland voor diverse clubs. Zijn droom is echter om het alsnog bij zijn favoriete club te laten zien. Wellicht komend seizoen. FC Twente gaat immers Champions League spelen.