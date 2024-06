Xavi Simons kijkt elke wedstrijd van PSV terug: 'Iedereen heeft me daar liefde getoond'

Xavi Simons kijkt met veel liefde terug op zijn tijd bij PSV. Toch is de keuze om Eindhoven te verlaten 'de beste beslissing die hij kon nemen'. Het is nog onduidelijk welke stap Simons na de zomer gaat nemen. Hij focust zich eerst op het EK.

Simons staat nog steeds onder contract bij Paris Saint-Germain. Er is een kans dat die club de Oranje-international weer gaat verhuren, Zijn vorige huurperiodes, bij PSV en RB Leipzig hebben goed uitgepakt.

"Ik kijk elke wedstrijd van PSV terug, omdat eigenlijk iedereen daar liefde naar mij heeft getoond", zegt Simons in het AD. "Dit seizoen heb ik met onder anderen Boy Waterman en Patrick van Aanholt contact gehouden. Ze hebben mij in Eindhoven geholpen op de momenten dat het nodig was. Ik was de jongste en zij waren de ouderen die me een beetje aan de arm namen."

PSV was een topkeuze voor de 21-jarige aanvallende middenvelder, zo zegt hij zelf. Toch verliet hij de club na een seizoen weer. Dat was 'de beste beslissing die hij kon nemen'.

'Blij dat ik het durfde'

"Dat is de beste beslissing die ik heb kunnen nemen en ik ben blij dat ik het durfde", zegt Simons over zijn overstap naar RB Leipzig. Hij paste zich makkelijk aan en voelde zich ook in Duitsland meteen goed. "Het was voor mij persoonlijk een heel mooi seizoen. Met een prijs, de Duitse Supercup. Maar we hadden hoger kunnen eindigen."

Het is nog onduidelijk of Simons volgend seizoen ook weer een nieuwe stap neemt. Zelf is hij daar nog niet mee bezig. Hij focust zich eerst op het EK met Nederland.

EK

In het Nederlands elftal heeft Simons zich nog niet kunnen bewijzen. De bondscoach was na recente wedstrijden kritisch op zijn spel. Simons zou teveel balverlies lijden, volgens Ronald Koeman.

Simons weet dat hij aan de bak moet bij het nationale team. "Het is een steentje in mijn proces. In mijn carrière is alles goed en snel gegaan. Ik leer van de situatie hier en doe hetzelfde wat ik bij de club doe. Het gaat ooit komen."