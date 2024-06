'Paris Saint-Germain probeert PSV buitenspel te zetten in zaak-Xavi Simons'

De situatie van Xavi Simons blijft de gemoederen flink bezighouden. De aanvallende middenvelder werd dit seizoen door Paris Saint-Germain verhuurd aan RB Leipzig en maakte een prima indruk. Maar waar speelt de Oranje-international volgend seizoen?

Simons keerde vorige zomer na een prima seizoen bij PSV voor zo'n 6 miljoen euro terug naar PSG. De Franse kampioen verhuurde hem vervolgens meteen aan Leipzig. Rond al die transfers van Simons wordt een mistgordijn opgetrokken.

De Franse krant Le Parisien onthulde onlangs dat PSV een flink deel van de transfersom zou krijgen als PSG Simons deze zomer verkoopt. Ook zouden de Fransen de Eindhovenaren bonussen uit moeten keren als de 21-jarige dribbelaar komend seizoen zijn wedstrijden in het Parc des Princes zou spelen.

112 miljoen euro

Volgens Mike Verweij, verslaggever van De Telegraaf, probeert PSG onder die extra betalingen uit te komen. CIES Football Observatory becijferde eerder deze weke dat Simons inmiddels zo'n 112 miljoen euro waard zou zijn. "Het bijzondere is dat PSG probeert PSV een beetje buitenspel te zetten", zegt hij in de podcast Kick-off. "Want als hij verkocht zou worden, zou PSV meedelen. Ze willen hem wel terughalen en dan aan een andere club verhuren."

Duurste voetballer is bijna 300 miljoen (!) euro waard: voormalig PSV'er Xavi Simons schittert in top 20 CIES Football Observatory heeft de top 100 waardevolste voetballers gepubliceerd. De grootste internationale voetbalsterren schitteren op de lijst. Maar er is ook een plek weggelegd voor de Nederlandse Xavi Simons in de top 20.

Verhuur aan een andere club zou PSG ook nog flink wat geld op kunnen leveren. Stevige huursommen zijn tegenwoordig helemaal niet ongebruikelijk in het topvoetbal.

'Hij blijft geen zeventien'

"Als ik hem was zou ik naar Paris Saint-Germain gaan", aldus Valentijn Driessen van diezelfde krant. "Ik weet niet precies hou de verhoudingen zijn, maar normaal gesproken lijkt me dat voor hem gewoon de volgende stap. Hij blijft geen zeventien hè."

Dertienvoudig Oranje-international Simons was in het seizoen 2022-2023 goed voor 48 wedstrijden en 22 doelpunten bij PSV. In Duitsland kwam hij in het afgelopen seizoen tot 43 duels en 10 treffers.