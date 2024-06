'Gesprek met Koeman blijft geheim': Xavi Simons hoopt ook in Oranje zijn beste spel te laten zien

Xavi Simons heeft zich na een geweldig seizoen bij RB Leipzig gemeld bij Oranje voor het EK. De 21-jarige aanvaller weet ook dat hij in zijn 13 interlands (geen goals) voorlopig teleurstelde. "Natuurlijk moet het hier ook een keer gaan uitkomen."

Simons leverde met 8 treffers en 13 assists een grote bijdrage aan de vierde plaats in de Bundesliga van RB Leipzig, de club die hem huurde van Paris Saint-Germain. "Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik denk wel dat dit mijn beste seizoen ooit was", zegt hij in gesprek met persbureau ANP.

Duurste voetballer is bijna 300 miljoen (!) euro waard: voormalig PSV'er Xavi Simons schittert in top 20 CIES Football Observatory heeft de top 100 waardevolste voetballers gepubliceerd. De grootste internationale voetbalsterren schitteren op de lijst. Maar er is ook een plek weggelegd voor de Nederlandse Xavi Simons in de top 20.

Xavi Simons stelt teleur bij Oranje

Toch komt het bijzonder sterke Leipzig-spel van Xavi Simons maar niet tot uiting bij het grote Oranje. Hij loopt zichzelf regelmatig voorbij in zijn wil om zich in het Nederlands elftal te bewijzen. Bondscoach Ronald Koeman ergerde zich in maart tijdens een oefeninterland met Schotland zo aan Simons dat hij hem na afloop van die oefeninterland niet spaarde in een persconferentie. "Hij moet gaan beseffen waar hij geen balverlies mag leiden", mopperde de bondscoach. "Ik heb daarna nog wel met hem gesproken", stelt Simons. "Maar die inhoud van dat gesprek blijft tussen ons."

Simons voetbalde bij Leipzig vaak op zijn favoriete positie, met een vrije rol op de linkerflank. Misschien is dat wel de reden dat hij bij het Nederlands elftal vooralsnog lagere rapportcijfers scoort dan bij PSV en RB Leipzig. Want bondscoach Ronald Koeman laat Simons vaak vanaf de rechterkant zijn acties maken. Hij mag dan naar binnen trekken, zodat rechtsback Denzel Dumfries alle ruimte krijgt om richting de achterlijn te sprinten.

Xavi Simons: 'Moet niet uitmaken waar ik speel'

"Natuurlijk moet het er hier ook uitkomen", zegt Simons. "Daar heb ik alle vertrouwen in. Het maakt me in die zin ook niet uit waar ik speel. Ik ben trots dat ik hier mag zijn. Ik voetbal waar de bondscoach dat wil. Ik moet mijn spel op verschillende posities kunnen spelen."

Bij Leipzig voelde hij zich in ieder geval geweldig. "De beslissing om daar te gaan spelen heeft zeker goed uitgepakt", vertelt hij. "Ik heb mezelf daar goed kunnen ontwikkelen. We speelden op een hoog niveau en met een enorme intensiteit. Daar ben ik een betere speler van geworden." Waar hij volgend jaar speelt is nog onbekend. Werkgever Paris Saint-Germain wil hem waarschijnlijk weer verhuren.

'Paris Saint-Germain probeert PSV buitenspel te zetten in zaak-Xavi Simons' De situatie van Xavi Simons blijft de gemoederen flink bezighouden. De aanvallende middenvelder werd dit seizoen door Paris Saint-Germain verhuurd aan RB Leipzig en maakte een prima indruk. Maar waar speelt de Oranje-international volgend seizoen?

Xavi Simons gelooft in kansen Oranje

Maar eerst concentreert Simons zich op het Nederlands elftal. Hij is realistisch over de kansen van Oranje. We zijn niet de grote favoriet", beseft hij. "Maar we hebben een goede en uitgebalanceerde selectie, met ervaren en jonge jongens. Bovendien is het een toernooi. Dan weet je dat er van alles kan gebeuren. Positief is ook dat er waarschijnlijk veel fans naar Duitsland komen. We hebben ze ook nodig."