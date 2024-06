Oostenrijks international heeft bijzonder plan voor EK-duel met Nederland: 'Gevraagd om Xavi Simons knock-out te slaan'

Oostenrijks international Cristoph Baumgartner grapte op een persconferentie over het weerzien met zijn RB Leipzig-ploeggenoot Xavi Simons op het EK. Samen met de conditietrainer had hij een plan om de Nederlandse aanvaller uit te schakelen.

"Ik heb onze conditietrainer Patrick EIbenberger al gevraagd om Xavi knock-out te slaan", zei Baumgartner lachend over de oud-PSV'er. Eibenberger is ook werkzaam bij RB Leipzig en dus zou hij betrokken moeten zijn bij het afstoppen van de Nederlander, volgens de grappende 36-voudig international van Oostenrijk.

Hij denkt het lastig te gaan krijgen in de groepsfase van het EK. "We gaan de wedstrijden in Groep D zeker niet in als de favoriet, maar we zijn ons wel bewust van onze kwaliteiten". zegt de Leipzig-middenvelder. "Als we ons gaan verstoppen, verliezen we sowieso. Dus we moeten moedig zijn. We staan er nu ook beter voor dan tijdens het EK van drie jaar geleden."

Trauner onzeker

Oranje treft Oostenrijk op dinsdag 25 juni in Berlijn. Het is nog onzeker of Feyernoorder Gernot Trauner dan fit is. Hij miste de groepstrainingen van Oostenrijk afgelopen weekend. Bondscoach Ralf Ranfnick moet voor 7 juni zijn definitieve EK-selectie doorgeven. Hij kan dus nog besluiten om de Feyenoorder thuis te laten.