Het Bas Nijhuis-effect? Eredivisie wereldwijd de competitie met de minste overtredingen

Scheidsrechter Bas Nijhuis staat erom bekend niet snel te fluiten voor een overtreding, maar zijn collega's kunnen er ook wat van. Statistiekenbureau CIES heeft namelijk uitgezocht dat de Eredivisie wereldwijd de competitie is met de minste overtredingen per wedstrijd.

CIES onderzocht alle wedstrijden van de afgelopen twaalf maanden en kwam tot de conclusie dat er nergens minder overtredingen worden gemaakt dan in de Eredivisie. Het is de enige competitie waar gemiddeld minder dan twintig overtredingen worden gemaakt per wedstrijd: 19,96 om precies te zijn.

De Noorse Eliteserien (20,02) en de Australische A-League (20,93) volgen op de tweede en de derde plaats. Ook in de Keuken Kampioen Divisie wordt relatief weinig gefloten: gemiddeld 21,88 keer.

Om dat in perspectief te plaatsen: op het tweede niveau van Brazilië worden wereldwijd de meeste overtredingen gemaakt. Dat zijn er gemiddeld net iets meer dan dertig per wedstrijd. Daar grijpen de scheidsrechters dus sneller in. Of de spelers zijn daar iets feller.

Kaarten

Ook het gemiddeld aantal kaarten is erg laag in Nederland. Scheidsrechters trekken drie gele kaarten per wedstrijd. Alleen Japan blijft daaronder en opvallend genoeg op zowel het hoogste niveau als in de divisie daaronder. In Uruguay zijn de scheidsrechters niet bang om spelers op de bon te slingeren: gemiddeld zes keer per wedstrijd.

Scheidsrechters delen in de Eredivisie en de Keuken Kapmpioen Divisie 0,15 keer per wedstrijd rood uit. Dat is ongeveer één rode kaart per zeven wedstrijden. In Bolivia maken scheidsrechters het helemaal bont: met gemiddeld 0,60 keer rood wordt er dus in meer dan de helft van de wedstrijden een speler van het veld gestuurd.

Nijhuis-effect?

Het kan zijn dat de spelers in Nederland lieverdjes zijn, maar de lage gemiddeldes kunnen ook komen doordat iemand als Bas Nijhuis liever geen kaarten trekt. Over de gemeten periode gaf hij 39 gele kaarten in 19 wedstrijden. Hij haalt het gemiddelde van de Eredivisie dus aardig naar beneden. Nijhuis stuurde ook maar één iemand van het veld in die periode: Vitesse-verdediger Nicolas Isimat-Mirin was eerder deze maand de 'gelukkige'.

Bas Nijhuis stuurt Nicolas Isimat-Mirin van het veld. © Pro Shots

Qatarese traditie

Op het WK in Qatar van 2022 viel het op dat de scheidsrechters heel veel blessuretijd bijtrokken. Het blijkt een echte Qatarese traditie, want nergens wordt er meer extra tijd gespeeld dan daar volgens CIES. Ze spelen in de golfstaat 13 minuten en 49 seconden blessuretijd, dat is per wedstrijd één seconde meer dan Saudi-Arabië. In Nederland komen er gemiddeld acht minuten bij.