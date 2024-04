Zorgen om EK-deelname Brian Brobbey na nieuwe hamstringproblemen: 'Het is heel gek'

Brian Brobbey is woensdag tijdens Ajax - Excelsior nog voor rust gewisseld door coach John van 't Schip. Het lijkt erop dat de spits van de Amsterdammers opnieuw een blessure aan zijn hamstring heeft opgelopen. Bondscoach Ronald Koeman zal met het oog op het EK voetbal zich ook zorgen maken om Brobbey.

Brobbey was pas net weer hersteld van een hamstringblessure die hem enkele weken aan de kant had gehouden. De spits miste een aantal duels en bleef vanwege de kwetsuur tijdens de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord op de bank. Brobbey maakte vorige week tegen FC Twente zijn rentree en scoorde direct. Woensdag ging het tegen Excelsior echter weer mis.

Tiental Ajax ontsnapt ternauwernood aan eerste thuisnederlaag ooit tegen Excelsior na rode kaart Bergwijn Ajax heeft woensdag in eigen huis op de valreep een punt gepakt tegen Excelsior. De Amsterdammers kwamen diep in de problemen na een rode kaart voor aanvoerder Steven Bergwijn en een blessure voor spits Brian Brobbey. Excelsior leek voor het eerst in de geschiedenis te gaan winnen in Amsterdam, maar Chuba Akpom stak daar vlak voor tijd een stokje voor: 2-2.

De spits van Ajax was tijdens de eerste helft een aantal keren in gesprek met de bank en werd vlak voor rust uiteindelijk gewisseld. Het publiek snapte in eerste instantie niets van de wissel, maar aan de reactie van Brobbey zelf was duidelijk te zien dat er meer aan de hand was.

Ajax-coach John van 't Schip gaf na afloop tegen ESPN aan dat Brobbey opnieuw last van zijn hamstring had gekregen: "Het is gek, want de hele week is er niets aan de hand en traint hij goed. Gedurende de wedstrijd komt het toch weer opzetten."

EK in gevaar?

Voor bondscoach Ronald Koeman is Brobbey het volgende zorgenkindje op weg naar het EK van komende zomer. Hij moest al een streep zetten door de naam van Quilindschy Hartman en ook voor sterkhouders Frenkie de Jong en Memphis Depay wordt het een race tegen de klok.

Bij afwezigheid van Memphis lagen er kansen voor de spits van Ajax om een basisplaats te veroveren, maar nu lijkt hij zelf opnieuw in de lappenmand terecht te zijn gekomen. Het EK begint over ruim zeven weken, dus Brobbey heeft nog even de tijd om te herstellen van een eventuele blessure.