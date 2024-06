Het Nederlands elftal is dinsdag aangekomen in Wolfsburg. Bij de eerste training die zij daar afwerkten was Ian Maatsen er al bij. Hij vervangt de geblesseerde Frenkie de Jong en moest halsoverkop zijn vakantieadres verlaten. Er staan 25 spelers op het trainingsveld want Teun Koopmeiners is ook afgevallen. Voor hem is er geen vervanger opgeroepen.