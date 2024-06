Memphis Depay veroorzaakt enorme run op zweetbanden: 'Vandaag staan er een paar pallets op de stoep'

De veelbesproken nieuwe look van Nederlands elftal-speler Memphis Depay zorgt voor een sterk toenemende vraag naar zweetbanden. Bij veel winkels worden de banden normaal gesproken amper verkocht, maar gaan ze nu als warme broodjes over de toonbank. "Wat we normaal verkopen in een maand, is gisteren in een dag besteld."

Depay droeg donderdagavond een witte hoofdband tijdens de oefeninterland tegen Canada. Het leidde tot veel ophef. Rondom de wedstrijd lieten Rafael van der Vaart en commentator Arman Avsaroglu zich al uit over de zweetband. Ze maakten allebei grappen over tennissen, waar dergelijke accessoires gebruikelijker zijn.

Memphis Depay baart opzien met hoofdband: 'Roland Garros is iets verderop' Memphis Depay is een mannetje op en naast het veld. Hoe hij erbij loopt binnen de lijnen vindt de 30-jarige aanvaller van het Nederlands elftal ook belangrijk. En Depay heeft iets nieuws gevonden, waarbij hij inspiratie heeft gehaald uit de NBA of Roland Garros.

Na afloop reageerde bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie. Ook columnisten Sjoerd Mossou en Berry van Aerle lieten hun licht schijnen op de kwestie. Het weerhield de spits van Atlético Madrid er niet van om in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland opnieuw met een witte band het veld te betreden. "Mijn vriendin vindt het mooi", zei hij er zelf na afloop over.

Ronald Koeman confronteert Memphis Depay met veelbesproken hoofdband: 'Ik word niet graag verrast' Ronald Koeman heeft op de persconferentie aangegeven dat hij met Memphis Depay heeft gesproken over de hoofdband. Memphis droeg die tijdens de oefenwedstrijd met Canada (4-0 winst). Dat hij hem droeg, vond hij niet erg. Wel dat hij pas laat geïnformeerd was over de keuze van Memphis.

'We kunnen nergens meer bestellen'

Veel Oranje-fans steken de draak met het hele gebeuren en hebben voor de grap ook een zweetband aangeschaft. Zoveel zelfs, dat winkels binnen een mum van tijd hun voorraden kwijtraakten.

Verbazing over Memphis Depay: 'Dan gaat het extra opvallen en zorgen voor irritaties' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Zo verbaasde de Europees kampioen van 1988 zich tijdens Nederland - Canada over de hoofdband van Memphis Depay. "Doe effe normaal." Lees hieronder de eerste column van Van Aerle.

"Normaal gesproken verkopen we ze amper", vertelt Johan de Jong, eigenaar van Feestwinkel.nl tegen ANP. "Alleen voor een verkleedfeestje." Nu werden er al tussen de twee- en driehonderd banden verkocht. "We zijn er helemaal doorheen en kunnen ze nergens meer bestellen. De leverancier heeft ook niets meer."

Ook Intersport ziet een sterk toegenomen vraag. Normaal verkopen ze er honderd tot honderdvijftig per week. "Dit weekend waren ze opeens uitverkocht", reageerde de woordvoerder van het bedrijf. Hij ziet nu een vertienvoudiging van de vraag. De winkel heeft op de populariteit ingespeeld en extra ingekocht. "Vandaag staan er als het goed is een paar pallets met hoofdbanden op de stoep. Ik verwacht dat we een groot deel voor de eerste EK-wedstrijd kwijt zijn." Met name de witte variant is in trek, maar ook de oranje versie gaat hard.

Memphis Depay lacht om veelbesproken hoofdband: 'Mijn vriendin vindt het mooi' Memphis Depay speelde maandagavond tijdens de wedstrijd van Nederland tegen IJsland weer met zijn veelbesproken witte hoofdband. Die droeg hij donderdag ook al tegen Canada. Oranje won met 4-0 van IJsland, maar na afloop ging het niet alleen over de prestaties op het veld.

Wolfsburg

Dinsdagmiddag vertrok Depay met zijn teamgenoten naar Wolfsburg, waar de selectie zich voorbereidt op het EK. Zondag staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma, tegen Polen. Dat moet het die wedstrijd stellen zonder absolute sterspeler Robert Lewandowski, die geblesseerd afhaakte in een oefenwedstrijd tegen Turkije. Voormalig Ajax-spits Arkadiusz Milik moest de strijd eerder al staken. Zijn blessure kost hem het hele EK, Lewandowski wordt klaargestoomd voor het tweede duel van Polen, tegen Oostenrijk.