Teun Koopmeiners 'vol teleurstelling en verdriet' na blessure waardoor hij het EK mist: 'Een nachtmerrie'

Teun Koopmeiners heeft dinsdagavond voor het eerst gereageerd op het nieuws dat hij door een blessure het EK voetbal in Duitsland mist. De middenvelder viel maandagavond vlak voor de wedstrijd tegen IJsland uit met een liesblessure en baalt daar vanzelfsprekend enorm van.

Dat blijkt in een Instagrampost die Koopmeiners, op het moment dat hij eigenlijk voor het eerst in Duitsland zou moeten trainen met Oranje, de wereld in brengt. "Wat een prachtige maand had moeten worden is helaas veranderd in een nachtmerrie. Met enorm veel teleurstelling en verdriet heb ik de uitslag van de testen en scans vernomen. Helaas hebben die geconstateerd dat er geen mogelijkheid is om deel te nemen aan het EK 2024", zo schrijft Koopmeiners.

"Spelen voor het Nederlands elftal, op een eindtoernooi en met dit geweldige team zou een grote eer zijn geweest", vervolgt hij. Koopmeiners hoopt natuurlijk dat ook zonder hem de ploeg van Ronald Koeman het enorm ver gaat schoppen. "Vanaf nu zal ik net als de rest van de Oranje-fans het team aanmoedigen en steunen op weg naar een geweldig toernooi! Vlammen boys!!"

Ook bondscoach Koeman baalt

Kort na de gewonnen wedstrijd tegen IJsland liet bondscoach Koeman al doorschemeren hoe erg hij de blessure van Koopmeiners vond. "Dramatisch", noemde hij het. "Als iemand het verdient om bij het Nederlands elftal te spelen, na zo'n fantastisch seizoen, dan is dat Teun. Maar bij de eerste bal schiet het al in zijn lies."

Het Nederlands elftal kwam dinsdag aan in Wolfsburg, zonder Teun Koopmeiners en de eveneens geblesseerde Frenkie de Jong. Bij de eerste training die zij daar afwerkten was Ian Maatsen er al bij. Hij vervangt de geblesseerde De Jong en moest halsoverkop zijn vakantieadres verlaten. Komende zondag staat het eerste groepsduel van Oranje op het affiche. Dan speelt het Nederlands elftal tegen Polen. Voor Koopmeiners werd geen vervanger opgeroepen.