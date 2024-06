'Grootste fout van m'n leven': beachvolleyballer en NOC*NSF reageren op buitenlandse 'verkrachtingsartikelen'

Ineens was Steven van de Velde groot nieuws in vooral Engelse media. De Nederlandse beachvolleybalster plaatste zich voor de Olympische Spelen in Parijs voor komende zomer, maar de buitenlandse media richtten zich vooral op een oude rechtszaak tegen hem uit 2016.

Daarin werd de inmiddels 29-jarige Van de Velde veroordeeld voor verkrachting van een minderjarig meisje. Hij was toen 19, zij 12. Hoewel hij zijn straf al lang heeft uitgezeten en de uitspraak in Nederland werd omgeturnd tot 'ontucht', kwam de hele zaak weer boven toen hij zich recent plaatste voor de Spelen.

'Grootste fout van m'n leven'

Hij en de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF waren genoodzaakt om woensdag met een reactie te komen. Van de Velde laat via NOC*NSF aan het Algemeen Dagblad weten: "Natuurlijk begrijp ik dat in aanloop naar het grootste sportevenement ter wereld, er aandacht van internationale media komt voor wat er is gebeurd. Ik kan niet terugdraaien wat er is gebeurd, mijn verleden kan niet worden uitgewist. Ik draag de consequenties. Het was de grootste fout van mijn leven.”

'Ik ben geen seksmonster'

Het AD sprak in 2017 uitgebreid met Van de Velde. In dat interview wilde hij zijn kant van het verhaal vertellen. "We hadden allebei onze problemen, dat gaf een aantrekkingskracht. (…). Maar het gaat om dingen die ik beter had moeten weten”, zei Van de Velde in 2017 tegen de krant. "Dit had nooit mogen gebeuren. Nooit, nooit, nooit. Maar ik ben geen seksmonster of pedoseksueel, zoals werd geschreven.”

'Kans op herhaling is nihil'

Maar NOC*NSF, de Nederlandse volleybalbond Nevobo én het internationale olympisch comité (IOC) staan nu achter de kwalificatie van Van de Velde voor de Spelen in Parijs komende zomer, waar hij zijn debuut gaat maken. "Hij is langdurig begeleid door deskundigen en voldoet aan de voorwaarden voor een terugkeer in de sport. De kans op herhaling wordt ingeschat op nihil", zegt een woordvoerder van NOC*NSF.