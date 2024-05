Volleyballers mogen blijven dromen van Olympische Spelen na tweede overwinning in Nations League

De Nederlandse volleyballers hebben hun tweede overwinning geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won met 3-1 van Bulgarije. Ze zijn nog steeds in de race om een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

De setstanden tegen Bulgarije waren 25-16 20-25 25-13 en 25-20. Eerder verloor Oranje van Slovenië en wereldranglijstaanvoerder Polen en won de nummer 13 van de wereld van Turkije.

Ingewikkelde Nations League moet Nederlandse volleybalteams aan ticket voor Olympische Spelen helpen Het is nog maar twee maanden tot de Olympische Spelen in Parijs van start gaan, maar het is nog niet bij alle sporten bekend wie er in Frankrijk precies gaan strijden om de medailles. Volleybal is een van die sporten en de Nederlandse mannen én vrouwen kunnen zich allebei nog plaatsen.

Bondscoach Piazza begon met spelverdeler Wessel Keemink, Fabian Plak, Nimir Abdelaziz, Maarten van Garderen, Thijs ter Horst, Michael Parkinson en libero Robbert Andringa.

Nederland nam in de eerste set tegen de zes plaatsen lager gerangschikte Bulgaren al snel een voorsprong (13-6) die geen moment in gevaar kwam. Spannend werd het pas in de tweede set waarin de Bulgaren een voorsprong van twee punten namen (12-10), uitliepen naar 24-19 en de set binnenhaalden.

Oranje herpakte zich en liep in de derde set uit naar 13-4. Bij 24-12 volgden twaalf setpunten, bij de tweede was het raak. Ook in de vierde set liep Nederland snel weg, maar nu kwam Bulgarije nog wel terug tot 19-17. Bij het eerste wedstrijdpunt was het dankzij een technische fout van een Bulgaar meteen raak. Abdelaziz was met 15 punten topscorer bij Oranje.

Olympisch ticket

Nederland doet van 14 mei tot en met 23 juni mee aan de Nations League. Het speelt daarin twaalf groepswedstrijden. Nederland vervolgt de Nations League met vier duels in het Canadese Ottawa. Daarna gaat het team naar Manila op de Filipijnen voor nog eens vier wedstrijden.

Met goede resultaten kan de ploeg via de wereldranglijst nog deelname aan de Olympische Spelen afdwingen. Daarvoor lijkt een plek bij de beste tien landen een vereiste.