Volleyballers verliezen ook laatste Nations League-duel: 'Moeten er vrede mee hebben'

De Nederlandse volleyballers hebben de Nations League afgesloten met een nipte nederlaag. Canada was in het Filipijnse Manilla in vijf sets net te sterk voor Oranje: 21-25 25-22 28-26 14-25 15-9.

Aanvoerder en sterspeler Nimir Abdelaziz was de topscorer aan Nederlandse kant met maar liefst 37 punten. Wessel Keemink kondigde in het flashinterview het einde van een tijdperk aan. "Met een groot deel van deze ploeg zijn we negen jaar samen geweest. Het is jammer dat het niet gelukt is de Spelen te bereiken", vertelde de 31-jarige spelverdeler.

Geen Olympische Spelen

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza zag vrijdag met de 3-0-nederlaag tegen Japan het laatste sprankje hoop op deelname aan de Olympische Spelen vervliegen. In Manilla was eerder verloren van Brazilië en Iran.

"We hebben er alles aan gedaan, dan moet je er vrede mee hebben", zei Keemink. Ook vandaag hebben we ervoor geknokt. Voor een aantal jongens was dit wellicht hun laatste interland."

In de twaalf wedstrijden in de Nations League van dit seizoen won Nederland maar drie keer. Daardoor slaagde de ploeg er niet in een plaats op de wereldranglijst te bereiken die recht geeft op deelname in Parijs.

Nederland deed bij de mannen in 2004 voor het laatst mee aan de Olympische Spelen. De Oranje-vrouwen kwalificeerden zich wel voor Parijs. Bij hun laatste deelname, in 2016 in Rio, werden ze vierde.