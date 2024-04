Alison Jackson sprint na spekgladde finale naar de zege in tweede etappe Vuelta

De tweede etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door Alison Jackson. De etappe van Buñol naar Moncofa eindigde na een chaotische finale in een sprint met een uitgedund peloton en daarin was de Canadese de snelste. De Hongaarse Blanka Vas eindigde als tweede en nam de leiding in het algemeen klassement over. Karlijn Swinkels eindigde als beste Nederlandse op de derde plaats.

De Vuelta was zondag begonnen met een ploegentijdrit in en rondom Valencia. Lidl-Trek pakte ondanks een val van renster Ellen van Dijk in de laatste bochten toch de zege met een miniem verschil. Van Dijk werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar stond maandag 'gewoon' weer aan de start. Haar ploeggenote Gaia Realini begon de dag in de rode leiderstrui.

Chaotische finale

Maandag was het tijd voor de eerste rit in lijn. De rensters moesten iets meer dan 100 kilometer op heuvelachtig gebied afleggen, maar de klimmetjes waren niet zo zwaar dat er echt grote verschillen gemaakt konden worden. Het peloton werd wel uitgedund, maar het leek erop dat er in Moncofa toch een massasprint zou gaan volgen.

Door de natte wegen werd het glibberen en glijden in de laatste paar kilometers. Meerdere rensters gingen onderuit waardoor er een aantal gaten vielen in het peloton en daar had ook Demi Vollering last van. Tijdverschillen leverde het trouwens niet op, want het gebeurde allemaal in de laatste drie kilometer. Uiteindelijk kwam de groep toch weer bij elkaar.

In de sprint was vervolgens Jackson de snelste van allemaal. De Canadese pakte een van de grootste overwinningenuit haar carrière nadat ze vorig jaar verrassend Parijs-Roubaix wist te winnen. Vas van SD Worx - Protime werd voor Swinkels tweede en pakte de rode trui af van Realini.