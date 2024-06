'Anna van der Breggen neemt grote beslissing en stapt weer op de fiets'

Het kriebelt bij Anna van der Breggen. De voormalig olympisch- en wereldkampioene keert per 1 januari 2025 weer terug in het wielerpeloton. De inmiddels 34-jarige oud-renster heeft genoeg van het ploegleiderschap en wil weer fietsen.

Dat meldt de NOS op basis van bronnen rondom Van der Breggen. Volgens de omroep maakt ze haar besluit donderdagmiddag officieel bekend via een persmoment. Van der Breggen was in 2021 eigenlijk gestopt met wielrennen en stapte in de auto van haar ploeg SD Worx-Protime om daar ploegleider te worden.

Demi Vollering

Maar dat werk is ze na twee jaar zat. Ze wil weer fietsen en doet dat bij de ploeg waar ze de baas was. Ze volgt Demi Vollering op, die juist per 1 januari 2025 vertrekt bij die ploeg. Vollering won de afgelopen jaren veel onder de vleugels van haar voorganger, die niet helemaal stilzat.

Conditie

Van der Breggen hield haar conditie op peil en kon op de recente trainingskampen nog goed mee met de huidige generatie. Ze werd in mei zelfs tweede in de Spaanse gravelwedstrijd Traka, waarbij ze enkele rensters van haar ploeg achter zich liet.

Een van de beste ooit

Van der Breggen wordt gezien als een van de beste wielrensters ooit. Samen met Annemiek van Vleuten domineerde ze het Nederlandse én internationale wielrennen. Ze won drie keer goud op WK's, twee keer goud op EK's en werd in 2016 olympisch kampioene op de weg tijdens de Spelen in Rio de Janeiro.

Daarnaast won Van der Breggen tal van koersen: van de Ronde van Italië (vier keer) tot La Course, de voorganger van de Tour de France Femmes. Ook was ze vaak de sterkste bij klassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.