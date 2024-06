Visma met 'Plan D' naar de Tour de France na nieuwe uitvallers? 'Het is echt een lastige puzzel zo'

Voor wielerteam Visma | Lease a Bike is 2024 vooralsnog een dramatisch jaar. De ene na de andere renner valt, veel vallen er zó hard dat de Tour de France al vergeten kan worden. Maar welke renners blijven er over?

Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle zijn de laatste namen waar een streep door kan richting de Tour-start op 29 juni. Het Visma-duo viel donderdag tijdens de etappe van de Dauphiné dusdanig vervelend, dat ze de Ronde van Frankrijk niet halen. Kruijswijk heeft een scheurtje in zijn heup, Van Baarle brak zijn sleutelbeen.

Jonas Vingegaard en Wout Van Aert

Zij komen in het rijtje van andere renners van Visma die zware blessures opliepen. Voor een aantal van hen, waaronder kopman Jonas Vingegaard, was 'de val' zo lang geleden dat het halen van de Tour nog een optie is. De Deense winnaar van de afgelopen twee edities is op hoogtestage in de Franse Alpen en daar wordt gekeken of hij naar de Tour kan om Tadej Pogacar aan te vallen. Volgens de NOS wil Visma Vingegaard alleen naar de Tour sturen als hij de Sloveen daadwerkelijk kan bedreigen in de strijd om de gele trui.

Met Vingegaard zijn ook Wout Van Aert en Christophe Laporte twijfelgevallen. Ook zij zijn op hoogtestage, nadat hun voorjaar in het water viel. Van Aert kwam al vroeg dit jaar thuis te zitten met meerdere botbreuken, maar voor de Belg lijkt de Tour sowieso haalbaar. Met het risico van Vingegaard ingecalculeerd en de renners die in de Dauphiné aan de start stonden, had je volgens Tom Dumoulin de Visma-ploeg voor de Tour.

'Dan had je de acht man voor de Tour'

Dumoulin schreef bij de NOS met potlood het team waarmee Visma | Lease a Bike naar de Tour hoopte te gaan: Vingegaard, Van Aert, Laporte. "En dan hebben we hier in de Dauphiné nog Matteo Jorgenson, Sepp Kuss en Tiesj Benoot rondrijden. Nou, normaal gezien had je daar dan Van Baarle en Kruijswijk aan toegevoegd en dan had je de acht man voor de Tour", wist Dumoulin bijna zeker. Maar die laatste twee gaan dus niet mee. "Het is echt een lastige puzzel zo", breekt ook Dumoulin zijn hoofd over wat nu.

Wie dan wel?

Het geel-zwarte team is groot, dus de keuze is reuze wie er als vervangers van Van Baarle en Kruijswijk mee moeten naar Frankrijk. Jan Tratnik, Attila Valter, Ben Tulett en Wilco Kelderman zijn namen die genoemd worden door Dumoulin. Net als Bart Lemmen, die op zijn 28ste afgelopen winter zijn eerste profcontract tekende. "Dat zou voor ons als Nederlanders een mooi sprookjesverhaal zijn. Bart Lemmen die naar de Tour mag. Een stripboek, ja."

Olav Kooij

Een andere grote naam die Dumoulin noemt, is Olav Kooij. De sprinter maakte in de Giro d'Italia zijn grote-ronde-debuut en pakte meteen een etappezege. "Kooij is natuurlijk geen helper, hè. Je zet Kooij niet op kop. Dan heb je een helpende renner minder voor het klassement. Ik denk dat ze Kooij alleen meenemen als het echt zwaar twijfelachtig is in welke vorm Vingegaard naar de Tour gaat. Of als hij überhaupt niet naar de Tour gaat. Dan kan de jonge Kooij de Tour redden door een rit te winnen."

Plan D

Ook zonder Van Baarle en Kruijswijk en zelfs zonder Vingegaard kan de Nederlandse ploeg een goede Tour rijden. Als ze maar 'Plan D' van Dumoulin volgen: "Als je niet voor Vingegaard kiest, kun je met Kooij en Van Aert voor rittenwinst en de groene trui gaan. En dan mogen Kuss en Jorgenson voor de top vijf en de bollentrui vechten. Als je dan drie ritten pakt en een top vijf-plek, dan kun je toch wel spreken van een hele goeie Tour, hoor."