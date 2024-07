Chaos in gravelrit Tour de France: renners moeten lopend verder na versnelling Visma

Visma | Lease a Bike heeft grootse plannen tijdens de negende etappe van de Tour de France. De mannen van kopman Jonas Vingegaard trokken op de tweede gravelstrook de gashendel volledig open en dat zorgde voor chaos in het peloton.

Op de tweede gravelstrook reed bijna de hele ploeg van Visma op kop van het peloton. De grote groep brak in tweeën en dat was vooral slecht nieuws voor Primoz Roglic. De Sloveen van Red Bull-Bora Hansgrohe was de grootste naam die de slag miste. Daardoor kwam hij op een halve minuut van zijn concurrenten Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard te rijden. Dit gat werd redelijk snel gedicht.

Chaos

Bart Lemmen van Visma reed op kop van het peloton en dat hebben de renners geweten ook. Op de tweede gravelstrook, die ook oploopt, was het tempo van de Nederlander voor veel renners te veel van het goede. Dat zorgde voor mooie beelden, want veel renners moesten afstappen of kwamen maar net aan boven.

Etappe negen

De negende etappe kent veertien gravelstroken en veel renners zullen dan ook niet uitgekeken hebben naar deze dag. De etappe volg je live in onderstaand artikel!

Tour de France 2024

