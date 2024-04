Demi Vollering doet al het werk, maar ziet Poolse concurrente de Waalse Pijl winnen

Demi Vollering is onttroond als regerend kampioene van de Waalse Pijl. De Nederlands kampioene, winnares in 2023, knapte al het vuile werk op voor het peloton en werd in de laatste meters voorbij gereden door de winnares: Katarzyna Niewiadoma.

Vollering werd nog wel tweede, voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Wereldkampioen Lotte Kopecky, zonder witte broek, eindigde op de vijftiende plaats. Zij kon het laatste klimmetje niet meer aan. Vollering haalde in de laatste kilometer in haar eentje de laatste vluchter (Riejanne Markus) bij en reed op kop naar de streep. De energie die ze daarmee verbruikte, kwam ze tekort op de korte sprint bergop.

Koersverloop

De koers werd getekend door een kleine kopgroep met onbekende rensters: Sara Martin (Spanje), Julie van de Velde (België) en Elena Hartmann uit Zwitserland. De Nederlandse Pauliena Rooijakers probeerde erbij te komen, maar dat lukte haar niet. Ze liet zich slim door het peloton opslokken en kon later wél mee met een poging van Kopecky.

Lotte Kopecky probeert het

Vanuit het peloton probeerde wereldkampioene Kopecky de oversteek te maken, maar haar aanvallen werden gepareerd door de Italiaanse Elisa Longo Borghini. In de laatste tien kilometer werd de kopgroep gegrepen en was het kijken naar de topfavorieten. Kopecky opende het bal en sprong vlak voor het bijpakken van de kopgroep over en kreeg Borghini mee.

Riejanne Markus probeert het ook

De nieuwe kopgroep kreeg tien seconden, 15 seconden, maar toch werden wat rensters zenuwachtig. De Nederlandse Riejanne Markus maakte in de laatste drie kilometer nog de oversteek. Zij ging er op en erover en reed solo naar de streep. Maar in de laatste kilometer moest ook zij haar strijd staken.

Anna van der Breggen recordkampioen

De inmiddels gestopte Anna van der Breggen won La Flêche Wallonne tussen 2015 en 2021 zeven keer op rij en is daarmee absoluut recordhouder. Bij de mannen was er ooit maar één winnaar: Joop Zoetemelk in 1976.

Helse taferelen bij de mannen

Bij de vrouwen was het weer iets beter dan bij de mannen. Daar vielen veel favorieten uit door het slechte weer. Enorme hagel- en regenbuien zorgden voor flinke kou. Bij Mattias Skjelmose resulteerde het in zware onderkoelingsverschijnselen. Hij moest door twee mannen al schokkend en trillend van de fiets getild worden en naar een warme plek gedragen worden tijdens de koers.