Heftige beelden van onderkoelde Mattias Skjelmose in helse Waalse Pijl

Mattias Skjelmose kon woensdag niet op eigen kracht op de fiets blijven zitten tijdens de Waalse Pijl. Enorme kou, hagel- en regenbuien en daardoor een slecht wegdek zorgden voor veel uitvallers in de wielerkoers. De Deen van Lidl-Trek had het misschien wel het zwaarst.

Skjelmose had onderkoelingsverschijnselen en zat schuddend op de fiets. Hij kon nauwelijks meer vooruit komen en moest door mensen langs de kant opgevangen worden. Toen de begeleiding van de ploeg bij hem was, stortte hij bijna in. Dat blijkt uit beelden die een toeschouwer langs het parcours maakte.

Nog schokkend van de kou werd hij door twee man snel naar de ploegauto gebracht, waar ongetwijfeld de kachel op z'n hoogst gezet om Skjelmose weer op te warmen. Het is nog niet bekend hoe het met de Deense renner is. Hij was niet de enige met problemen, want veel grote namen hadden last van het weer.

Weersomstandigheden nekken de favorieten: verrassende winnaar van helse editie Waalse Pijl Stephen Williams heeft woensdagmiddag voor een enorme verrassing gezorgd. De Brit kwam als eerste over de streep tijdens de Waalse Pijl. In een helse editie van de koers in Wallonië vielen de grote favorieten al vroeg af vanwege de verschrikkelijke weersomstandigheden.

Resultaten op de fiets

Skjelmose won dit seizoen een etappe in Parijs-Nice. Vorig jaar werd hij nog tweede in de Waalse Pijl. Hij is sinds de zomer van 2023 Deens kampioen, dus rijdt hij in z'n rood-witte shirt. In de afgelopen Tour de France reed hij redelijk met de beste mee en eindigde hij in het algemeen klassement op plek 29. Hij was vooral een goede knecht voor zijn kopman Giulio Ciccone, die het bergklassement won.