Lotte Kopecky maakt indruk: 'Al vaak tegen mijn vrouw gezegd dat ze een prachtige dame is geworden'

Lotte Kopecky is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de beste rensters in het peloton. Niet voor niets draagt ze dit jaar de wereldkampioenentrui en wint ze klassiekers. Haar prestaties maken haar oude coaches en teamgenoten enorm trots.

“Pas de laatste jaren is ze helemaal open gebloeid", zegt haar oud-voorzitter Gregorius van Moer (76) van het eerste wielerteam waar Kopecky voor ging rijden op achtjarige leeftijd. Bij 'zijn' wielerclub Steeds Vooraan Kontich in Antwerpen maakte Kopecky haar eerste échte kilometers op de fiets. "Ze kan het intussen goed uitleggen, hé. Ik heb al vaak tegen mijn vrouw gezegd dat ze een prachtige dame is geworden", omschrijft hij haar in een uitgebreid profiel over Kopecky in Het Nieuwsblad.

'Maar dat deed ze niet'

Van Moer zag dat Kopecky een enorme doorzetter was. "Als ze een wedstrijdje had gereden en ze was bijvoorbeeld zevende geworden, dan zei ze dat. Terwijl ze evengoed kon zeggen dat ze gewonnen had omdat ze het eerste meisje was. Maar dat deed ze niet." En: "Kon ze iets niet, dan bleef ze zolang oefenen tot het haar wél lukte."

Geen zege Parijs-Roubaix voor Marianne Vos: wereldkampioene Lotte Kopecky wint met enorme eindsprint Lotte Kopecky heeft zaterdag Parijs-Roubaix gewonnen. De Belgische wereldkampioene was een van de topfavorieten en klopte onder meer Marianne Vos in de sprint.

Fietstocht tegen kanker

Omdat ze pas laat tot bloei kwam, zag de huidige bondscoach van de Belgische vrouwen haar in het begin niet staan. "Ze viel niet op", zegt Ludwig Willems, de bondscoach. "Eigenlijk is het talent van Lotte me pas jaren later voor het eerst opgevallen, tijdens een fietstocht voor Kom op Tegen Kanker." Willems vertelt hoe hij een groep moest begeleiden tijdens die tocht. Er moest nog 125 kilometer afgelegd worden tegen 27 kilometer per uur. "Ik kreeg de vraag of Lotte naast mij mocht meerijden. Ik stemde toe, maar dacht niet dat ze het vol zou houden. Wel, ze reed de tocht zonder moeite uit. Toen wist ik dat ze iets meer kon."

Lotte Kopecky: van winnares Parijs-Roubaix, veelbesproken witte broek tot woede en verdriet om overleden broer Alle ogen waren zaterdag gericht op Lotte Kopecky. De Belgische wielrenster was een van de topfavorieten voor de zege tijdens Parijs-Roubaix en klopte Marianne Vos met een uiterste krachtsinspanning. Maar wat weten we eigenlijk van de vrouw die vorig jaar ondanks een vreselijke gebeurtenis de beste wielrenster van de wereld werd?

'Geen spraakwaterval'

De mensen die haar op jonge leeftijd zagen ontwikkelen, hadden met een verlegen meisje te maken. Nu is ze dat nog steeds, maar ze verandert wel. "Lotte zal nooit een spraakwaterval worden", zegt oud-ploeggenoot Ine Beyen. "Zie je haar op het podium van een uitreiking, dan staat er een dame met uitstraling. Ze beseft dat ze de ambassadrice is geworden van het Belgische vrouwenwielrennen en probeert die rol op haar manier in te vullen, op z'n Lottes."

Moet ze stouter worden?

Bondscoach Willems vindt hoe Kopecky zich buiten de races om gedraagt niet zo belangrijk. "Haar lichaam kan wat haar karakter van haar vraagt. Is ze soms nog te braaf, zoals haar ploegleider Danny Stam suggereerde na de Ronde van Vlaanderen? Misschien wel. Maar moet ze stouter worden? Voor mij hoeft ze niet te veranderen. Als het moet, dan staat ze op haar strepen. Dat is genoeg."

Demi Vollering vertrekt bij SD Worx - Protime door Lotte Kopecky: 'Kunnen niet twee van dat soort rensters hebben' Team SD Worx - Protime heeft woensdag bevestigd dat het contract van wielrenster Demi Vollering niet verlengd zal gaan worden. Na de contractverlenging van Lotte Kopecky bij de ploeg is er niet genoeg ruimte om ook Vollering langer aan te ploeg te binden.