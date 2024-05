Geëmotioneerde Jonathan Milan na etappezege in Giro d'Italia: 'Helemaal speciaal omdat mijn ouders er waren'

Jonathan Milan heeft de vierde etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. In eigen land won de Italiaan zijn eerste ritzege na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeg Lidl-Trek. Vlak voor de finish probeerde landgenoot Filippo Ganna nog met een ultieme poging om de sprinters te verrassen.

"Ik voel veel emoties", vertelde Milan na de finish. "Ik zei vanmorgen tegen iedereen dat we vandaag met één doel moesten starten. Iedereen van de ploeg heeft zijn werk perfect gedaan, en hebben altijd in mij geloofd. Het is een geweldig om hier opnieuw te winnen in de Giro d'Italia. Het is helemaal speciaal omdat mijn ouders hier ook aanwezig waren."

Jonathan Milan boekt eerste ritzege in Giro d'Italia, Olav Kooij eindigt als vierde Jonathan Milan heeft de vierde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een massasprint kwam eigenlijk nooit in gevaar in de relatief vlakke etappe. In de finale deed Filippo Ganna wel nog een ultieme poging, maar in de laatste kilometer werd hij toch ingerekend. Milan was uiteindelijk de sterkste in de sprint voor Kaden Groves en Phil Bauhaus.

Fantastische lead-out van Consonni

Dat de Italiaan voor de overwinning kon sprinten was niet vanzelfsprekend. Op vier kilometer zag hij Ganna met een gevaarlijke aanval voor het peloton uit rijden. "We zagen hem vol gas gaan op de slotklim", blikt Milan terug. "We konden hem terugpakken met nog 900 meter te gaan. Hij heeft ons op en bepaalde manier ook geholpen. Daarna deed Simone (sprintaantrekker Simone Consonni, red.) een fantastische lead-out zodat ik mijn werk goed kon doen."

🗣️ "We had one goal, the guys did an amazing job, I can't thank them enough" - 🇮🇹 @MilanJonathan_



🔈 The first words of today's winner ⤵️#GirodItalia pic.twitter.com/7vNXZltDd1 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2024

Zijn teamgenoot Jasper Stuyven vertelde bij Eurosport na de ritzege over de goede sprintvoorbereiding. "Gisteren ging het niet perfect, maar vandaag was het beter. We zaten misschien wat te vroeg op kop, maar het was genoeg. Jonny (Jonathan Milan, red.) was zo sterk. Ik denk dat hij samen met Merlier de snelste van dit peloton is."