Jonathan Milan boekt eerste ritzege in Giro d'Italia, Olav Kooij eindigt als vierde

Jonathan Milan heeft de vierde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een massasprint kwam eigenlijk nooit in gevaar in de relatief vlakke etappe. In de finale deed Filippo Ganna wel nog een ultieme poging, maar in de laatste kilometer werd hij toch ingerekend. Milan was uiteindelijk de sterkste in de sprint voor Kaden Groves en Phil Bauhaus.

Voordat het peloton van start ging dinsdag was de aandacht gevestigd op Tadej Pogacar. De roze truidrager fietste gisteren in een bijzondere outfit rond. Vooral zijn keuze voor een paarse broek leverde hem veel kritiek op. Deze ochtend werd duidelijk dat de Sloveen voor deze etappe had gekozen voor een zwart exemplaar.

Kopgroep met Filippo Ganna

In tegenstelling tot de etappe van maandag was er vandaag wel vroeg een kopgroep vertrokken. Francisco Muñoz (Team Polti Kometa) was de eerste renner die ten aanval trok. Vervolgens maakte een groepje renners met Stefan de Bod (EF Education-EasyPost), Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty) en Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) de oversteek. Vooral de naam van die laatste renner was opvallend te noemen. Het peloton gaf Ganna niet veel tijd, en kort daarna liet de Italiaans kampioen tijdrijden zich terugzakken in het peloton.

In het peloton controleerden de sprintersploegen de voorsprong van de overige drie renners. De kopgroep had op 113 kilometer van de finish een voorsprong van meer dan vijf minuten, maar deze werd vervolgens langzaam maar zeker kleiner. Op de enige gecategoriseerde klim van de dag pakte Calmejane de volle buit op de top, waardoor hij morgen in de blauwe trui mag rijden. Tadej Pogacar gaat aan de leiding in het bergklassement, maar rijdt uiteraard al in de roze trui.

Profiel van de vierde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Sprinters moeten lossen

Op de beklimming van de Colle del Melogno (derde categorie) schroefde Visma | Lease a Bike het tempo flink op, om het de concurrerende sprinters moeilijk te maken. Dit resulteerde al snel in het lossen van Fabio Jakobsen, die het hoge tempo niet kon bijbenen. Net voor de top moest Tim Merlier ook het peloton laten rijden, maar de Belg kon vrij snel terugkeren. De Nederlandse sprinter had meer moeite, maar wist uiteindelijk ook terug te komen.

Gladde wegen zorgen voor valpartijen

Op 76 kilometer van de finish ging het wegens de natte weersomstandigheden mis. Een groep renners met onder andere Ben O'Connor en Biniam Girmay kwamen ten val op het gladde wegdek. Vooral de Eritreeër was zichtbaar aangeslagen, maar na een tijdje vervolgde hij zijn weg.

De onfortuinlijke Girmay kwam echter niet veel later opnieuw in aanraking met het asfalt, nadat hij te veel risico nam in de afdaling. Hij gleed hard onderuit over de weg, waardoor hij de koers moest verlaten.

Massasprint

Ondertussen maakten de sprintersteam zich langzaam op voor de sprint, en werd de voorsprong van de kopgroep kleiner. Met name Lidl-Trek, Soudal Quick-Step en Visma | Lease a Bike waren veel te zien op kop van het peloton. Op vijf kilometer van de streep werden de twee laatste vluchters ingerekend. Kort daarna ging Ganna na zijn eerdere poging vandaag opnieuw ten aanval. In de laatste kilometer werd de renner van INEOS echter alsnog ingerekend.

Vervolgens was het de beurt aan de sprinters. Olav Kooij werd goed afgezet door Christophe Laporte, maar er was weinig te beginnen tegen de ijzersterke Milan die als eerste over de streep kwam. De Italiaan kreeg een bijzonder goede lead-out van Simone Consonni. Toch moest hij lang stand houden tot aan de streep.

Podium

Kaden Groves en Phil Bauhaus completeerden het podium in Andora. Kooij kwam vroeg op kop en eindigde deze etappe als vierde, en is wederom de beste Nederlander. Tim Merlier moest vandaag genoegen nemen met een vijfde positie, nadat hij eerder de derde etappe op zijn naam schreef. De Belg verliest de paarse trui aan Jonathan Milan, die de leiding in het puntenklassement na zijn zege overneemt.

Algemeen klassement

Binnen de laatste drie kilometer kreeg Daniel Felipe Martínez nog te maken met een mechanisch defect. Hij kwam op een kleine achterstand binnen, maar krijgt dezelfde tijd als zijn concurrenten. In de strijd om het roze zijn er geen grote veranderingen, en zo blijft Pogacar in het roze. Hij heeft een voorsprong van 46 seconden op Geraint Thomas en Martínez.

Nederlandse renner valt uit

Voor Team dsm-firmenich PostNL begon de etappe met een flinke teleurstelling. Bram Welten ging dinsdag niet van start in de vierde etappe in Italië. Hij moest de koers verlaten vanwege ziekte. Zo zag Fabio Jakobsen een schakel in de voorbereiding van de sprint wegvallen. Hierdoor heeft de sprinter alleen nog de beschikking over Julius van den Berg en Tobias Lund Andresen in zijn sprinttrein.

Eerste week van de Giro

De Giro d'Italia startte zaterdag met een verrassende winnaar in de openingsrit. Jhonatan Narváez bleef knap in het wiel op de slotklim, en versloeg de Sloveen op de streep in Turijn. De volgende etappe herstelde Pogacar de orde door solo aan te kome op de Santuario di Oropa. Hij snelde ogenschijnlijk eenvoudig weg bij zijn concurrenten en hield simpel stand tot de finish. Dankzij zijn overwinning mocht hij voor het eerst de roze trui in ontvangst nemen.

Maandag was het voor de eerste keer de beurt aan de sprinters. Pogacar en Thomas zorgden bijna nog voor een stunt door in de finale weg te rijden va het peloton. Uiteindelijk werden de klassementsmannen ingerekend en werden de rappe mannen gelanceerd. In de straten van Fossano trok Tim Merlier aan het langste eind voor Jonathan Milan en Biniam Girmay. Olav Kooij moest zicht tijdens de sprint kort inhouden en kwam mede daardoor niet verder dan de zesde plaats.