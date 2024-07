Glurende fans stuiten op komisch tafereel in Tour de France: verbaasde blikken door actie Tadej Pogacar

Na afloop van de twaalfde etappe van de Tour de France konden enkele wielerfans het niet laten om door de ramen van het busje van ploeg UAE Team Emirates te gluren. Wat ze toen zagen, was een grappige vertoning.

De Sloveense wereldtopper was namelijk bezig met een belangrijk onderdeel van het herstelproces: het ijsbad. En dat neemt Pogacar dus niet in een luxueus bad op zijn hotelkamer, maar in een simplistische kuip in het teambusje.

Op scherp

De twaalfde rit was een vlakke etappe en aangezien er werd gesprint om de zege kon Pogacar geen hoofdrol opeisen. Ook vrijdag staat er een vlakke etappe op het programma en dus lijkt het erop dat de geletruidrager zaterdag uitgerust aan de bergetappe kan beginnen.

Etappe 13 Tour de France | Sprinters mogen weer hopen op een kans, ook mogelijkheden voor avonturiers Tijdens de dertiende etappe van de Tour de France is het eindelijk zo ver: het peloton doet de Pyreneeën aan. Toch zijn het deze vrijdag vooral de sprinters die mogen hopen op de ritzege.

Pogacar staat momenteel ruim een minuut voor op de nummer twee in het algemeen klassement, Remco Evenepoel. Ultieme rivaal Jonas Vingegaard staat derde op 1 minuut 14 en liet woensdag in de bergetappe zien alleraardigst hersteld te zijn van zijn blessures. Hij kwam terug van een halve minuut achterstand in de rit en versloeg Pogacar daarna in de sprint. Pogacar zal dus op scherp staan voor de rest van de Ronde van Frankrijk.