Concurrenten leven mee met pechvogel Primoz Roglic: 'Heel triest voor hem'

Primoz Roglic is de grootste pechvogel van de Tour de France. De Sloveense renner viel in zijn periode bij het toenmalige Jumbo regelmatig in de grootste wielerronde en ook deze editie was het raak. Roglic, kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe, lag in de slotfase van de twaalfde etappe op de grond. Zijn concurrenten leven met hem mee.

"Ik hoorde na afloop dat Primoz erbij lag. Dat is heel triest voor hem", sprak geletruidrager en landgenoot Tadej Pogacar. "Het is echt jammer. Primoz is in goede vorm en ik verwachtte nog veel van hem. Hij zou zich zeker gaan mengen in de strijd om de gele trui de komende week. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Hij is een vechter", sloot hij af.

De medische staf van Red Bull-BORA-hansgrohe stelde na de race dat Roglic medisch onderzocht moest worden en dan bepaald wordt of hij nog verder gaat. Roglic zakte van de vierde naar de zesde plaats in het algemeen klassement.

Evenepoel

De Belg Remco Evenepoel, de nummer 2 van het klassement, hoorde net voor de podiumceremonie dat zijn concurrent om een podiumplek was gevallen. " Je ziet liever niemand vallen, zeker niet iemand die meedoet voor het podium. Ik hoop dat Primoz goed herstelt en dat hij gewoon kan voortdoen", zei hij tegenover Sporza.

Het was in de slotfase dringen geblazen voorin, ook omdat de klassementsrenners een goede positie willen hebben. "Dat is waarom er ook altijd gevochten wordt door de klassementsmannen voor de beste plekjes. "Er kan altijd iets gebeuren. Zelf zat ik gelukkig op de eerste rij in de laatste 30 kilometer. Het was hectisch met veel verkeersmeubilair. Maar het was de goeie keuze om vooraan te zitten, zo is helaas bewezen. Zo zie je dat er voor de klassementsmannen geen rustdag is."

