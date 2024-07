Teambaas Visma | Lease a Bike roept voor zoveelste keer om meer veiligheid in Tour de France

Deze Tour de France zien we weer veel (onnodige) valpartijen door slecht gemarkeerde verkeersobjecten. Ook in de twaalfde etappe was het raak, waardoor Primoz Roglic hard ten val kwam. Hij moest een dag later de strijd staken. Richard Plugge, teambaas van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike, vindt dat het veiliger moet en kan.

Plugge maakt zich al jaren hard voor de veiligheid in het peloton. Tevergeefs, want nog altijd zijn er vele, harde valpartijen. Plugge noemt als hulpmiddel de onafhankelijke organisatie SafeR, de stichting die vorig jaar werd opgericht om het professionele wielrennen op de weg veiliger te maken.

"Die had van tevoren kunnen checken wat iedereen heeft kunnen zien. Dat het hier niet goed beveiligd was. De Tour de France organiseert heel veel dingen goed, maar op sommige punten laten ze het liggen. Iedereen heeft van tevoren aangegeven dat het niet goed zou gaan, Alle teams proberen dan van voren te zitten waardoor het tempo nog meer omhoog gaat. En dan gebeurt er toch iets omdat iemand een foutje maakt."

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou van Tourorganisator ASO counterde de kritiek. " Alle ploegen verkennen ook met hun wagens kort voor de koers passeert. Iedereen was op de hoogte van de vluchtheuvels, maar helaas kan je niet alles wegnemen. Als je dat obstakel zou weghalen, dan kosten die werken meer dan 100.000 euro. En dat voor een koers die vijf seconden passeert."

Plugge is het daar niet mee eens. "Maar nu is Roglic naar huis. Wat kost dat wel niet voor de Tour de France, voor het team en voor de renner? Die kosten worden vergeten", stelt hij. De Nederlander denkt dat grote sponsoren als Red Bull en Lidl wellicht verandering brengen. "Er komen partijen die professioneel kijken naar deze wereld en vinden dat we hier met elkaar iets aan moeten doen."

