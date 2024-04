Harrie Lavreysen neemt maatregelen na voedselvergiftiging: eigen hotel en kok tijdens Olympische Spelen

Nadat baanwielrenner Harrie Lavreysen vorige maand in Hong Kong te maken kreeg met een voedselvergiftiging is hij extra voorzichtig in aanloop naar de Olympisch Spelen. "Je realiseert je wel: er kan altijd iets gebeuren."

Zijn ziekte in Hong Kong deed Lavreysen inzien dat er altijd onverwachte tegenslagen op de loer liggen. Hoewel hij altijd alert is om niet ziek te worden, kon hij in Hong Kong niet op de fiets stappen vanwege een voedselvergiftiging. "We zijn heel erg bezig met hygiëne", vertelt de baanrenner bij het Algemeen Dagblad. "Handen wassen. Ontsmetten. De staf heeft mondkapjes op. Als er iemand ziek is, blijft diegene uit de buurt. Dat zit een beetje in onze tweede natuur."

"Misschien ga ik door mijn ziekte in Hong Kong daar nu nóg bewuster mee om", zegt Lavreysen ,die momenteel in het Canadese Milton is vanwege de Nations Cup die daar van 12 tot 14 april plaatsvindt.

"Maar hier in Canada ben ik toch ook weer afhankelijk van het eten ter plekke. Ik kan niet voor een week zelf mijn eten meenemen. Helaas is er geen mogelijkheid voor de bond om hier een kok mee te sturen. Dat zou voor de toekomst wel goed zijn."

In Parijs, waar deze zomer de Spelen gehouden worden, heeft de Nederlandse wielerbond die mogelijkheid wel. De bond heeft een eigen hotel afgehuurd in de buurt van de olympische wielerbaan buiten de stad en er gaat dan ook een eigen kok mee. Net als tijdens de Spelen in Tokio zullen de renners niet verblijven in het olympisch dorp.

"Het lijkt me leuk hoor, het olympisch dorp", aldus de Brabander. "Maar het brengt veel afleiding met zich mee. We zijn gewend om in een hotel te zitten met ons team en staf. Het sfeertje van zo’n dorp lijkt me mooi, maar voor mij persoonlijk voegt het verder ook niets toe."