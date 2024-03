Harrie Lavreysen komt niet in actie bij Nations Cup in Hongkong door voedselvergiftiging

Harrie Lavreysen kampt met een voedselvergiftiging en kwam daarom zaterdag niet in actie bij de Nations Cup in Hongkong. Hij voelde zich te ziek om te starten op het onderdeel keirin.

Vrijdag moest de baanwielrenner ook al de teamsprint aan zich voorbij laten gaan. Zonder Lavreysen werd de ploeg verrassend genoeg uitgeschakeld in de kwalificaties.

Volgens zijn manager is het nog onzeker of Lavreysen zondag wel meedoet aan de individuele sprint. "Hij voelt zich al wat beter en er wordt per dag gekeken of hij fit genoeg is. Maar met het oog op de Olympische Spelen zullen er zeker geen risico’s worden genomen." Op de Spelen in Parijs wil de Brabander strijden voor de gouden medailles.

