IJdele Tadej Pogacar laat zijn vriendin bijzonder klusje doen: 'Dat vind ik belangrijk'

Alle ogen zijn deze Tour de France gericht op Tadej Pogacar. De Sloveen wil er daarom extra goed uitzien op de fiets. De renner van UAE Team Emirates doet zelf veel aan zijn uiterlijk, maar laat zijn vriendin ook wat aan zijn verschijning doen.

Dat openbaart Pogacar (25) in de kappersstoel van Wielerflits. Daar sprak hij honderduit over hoe belangrijk het is voor hem hoe hij eruit ziet. In de Giro d'Italia afgelopen voorjaar reed hij nog met blonde plukken in zijn haar, die door de gaten in zijn helm piekten. Nu is hij weer terug naar helemaal bruin.

Blond

"Dat blonde was leuk, ik vond het er erg leuk uitzien. Maar het kost erg veel tijd om mijn haar blond te verven. Daar kon ik nu geen tijd meer voor vinden, dus al het blonde is er nu uit." Hij blondeerde zijn eigen haar niet zelf, maar liet dat zijn vriendin Urska Zigart doen. "Ik moet eerlijk zijn, zij is erg goed in dat werk. Het was ook haar keuze om mijn haar te blonderen."

'Ik kijk vaak in de spiegel'

Volgens Pogacar is de wielrenster zo goed in het kappersvak, dat ze zelfs haar eigen haar knipt en verft. Ze doet het ook voor haar vriend, die dat erg belangrijk vindt. "Als we langs gebouwen met spiegelende ramen rijden, dan kijk ik altijd even hoe ik eruit zie. Maar ook in sportscholen, waar veel spiegels zijn. Ik vind het belangrijk om er goed uit te zien op de fiets. Dat geeft me zelfvertrouwen."

'Ik vertrouw jullie volledig'

In het video-item van Wielerflits legt hij het lot van zijn kapsel in de handen van een professioneel stylist, maar zonder dat hij een spiegel voor zich heeft om te controleren of dat goed gaat. "Dat doe ik thuis ook. Maar ik vertrouw jullie volledig. Het is heel professioneel.

Roze of geel

Tijdens de komende Tour de France is hij dé favoriet voor de gele trui. Ook dat wordt dus onderdeel van zijn image. Al geeft hij toe dat hij het roze van de Giro d'Italia mooier vindt. "Dat vond ik van kinds af aan al. Die trui is altijd speciaal geweest. Het geel van de Tour is ook mooi, niet te flets en niet te fel."

