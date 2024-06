Sepp Kuss, Tadej Pogacar en nu ook oud-wereldkampioen: covid houdt huis richting Tour de France

Net als tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar heeft de Deense renner Mads Pedersen in aanloop naar de Tour de France een covidinfectie gehad. Dat vertelde de groenetruikandidaat van Lidl-Trek op een persmoment van zijn ploeg.

Pedersen (28) was een van de renners van Lidl-Trek die eerder deze maand covid-19 opliepen tijdens de Franse rittenkoers Critérium du Dauphiné. De Britse klassementsrenner Tao Geoghegan Hart moest door de covidbesmetting afzeggen voor de Tour, Pedersen verschijnt wel aan de start.

"Ik had geluk, ik had er niet veel last van", zei Pedersen over zijn ziekte. Pedersen won zowel in 2022 als 2023 een etappe in de Tour. In 2019 werd de Deen in kletsnatte weersomstandigheden wereldkampioen in Engeland.

Sepp Kuss

In aanloop naar de Tour werd duidelijk dat Sepp Kuss, winnaar van de Ronde van Spanje, nog te veel last heeft van zijn coronabesmetting om deel te nemen. De Amerikaan van Visma-Lease a Bike zou achter titelverdediger Jonas Vingegaard de schaduwkopman zijn bij de Nederlandse ploeg. Zijn plaats in de selectie is ingenomen door debutant Bart Lemmen.