Jonas Vingegaard ziet nog altijd kansen om tijd te winnen op Tadej Pogacar: 'Dat geeft vertrouwen'

Jonas Vingegaard verloor zaterdag veel tijd in de Tour de France op geletruidrager Tadej Pogacar. Hij kwam 39 seconden na zijn grote rivaal over de streep op Pla d'Adet. In het algemeen klassement staat hij nu bijna twee minuten achter Pogacar. Toch gooit de winnaar van 2022 en 2023 nog niet de handdoek in de ring.

"Tadej had een heel sterke aanval, maar ik had ook een goede prestatie", constateerde Vingegaard na afloop. "Om eerlijk te zijn kan ik daar niet teleurgesteld over zijn. Natuurlijk is het teleurstellend om veertig seconden te verliezen, maar het grootste deel daarvan gebeurde in de laatste 3 kilometer, die meer vlak waren en zelfs een beetje bergaf liepen. En dat ligt hem beter."

Vingegaard haalt vertrouwen uit eerder deel Pla d'Adet

Vingegaard zag Pogacar op vijf kilometer van de streep vertrekken. De meeste tijd won de Sloveen in de slotkilometers. Vingegaard deed daarom ook vertrouwen op met zijn eigen optreden op de slotklim. "Op het steile deel van de klim liep ik juist weer op hem in. Dat geeft me ook vertrouwen voor morgen, want dat is een heel andere beklimming."

Zondag is het vanaf het begin op en af in de vijftiende etappe van de Tour de France, m et 4850 meter hoogteverschil op het menu voor de renners. Vanaf de start begint het peloton meteen met de Col de Peyresourde. Daarna volgen nog drie cols van de eerste categorie en einde ligt op Plateau de Beille (15,8 kilometer à 7,9%).

Credits aan Pogacar

Grischa Niermann, ploegleider van Visma | Lease a Bike, was onder de indruk van de aanval van Pogacar. "Volgens mij had Jonas een goede dag, maar er was iemand anders beter. Dat is de simpele conclusie. Pogacar was echter beter vandaag. Dat moeten we accepteren en we moeten ook het tijdverlies accepteren. Maar er zijn nog steeds zeven etappes te gaan. We gaan nog niet naar huis vanavond."

Toch weet Niermann dat het lastig wordt om het geel nog te winnen. "De conclusie is dat we een geweldig goede Pogacar zien en dat het heel lastig wordt om hem te verslaan", analyseerde hij. "Er is teleurstelling dat we niet hebben gewonnen en tijd hebben verloren. Maar als ik naar Jonas kijk, die zegt dat hij een goed gevoel had, mogen we eigenlijk niet teleurgesteld zijn."

