'Instinct' bracht Tadej Pogacar zege en tijdwinst op Pla d'Adet: 'Dit is veel beter'

Tadej Pogacar bewees deze zaterdag dat hij de heerser is van de Tour de France. De Sloveense geletruidrager verstevigde de leiding in het algemeen klassement na een overwinning op Pla d'Adet. Pogacar kwam solo over de streep, maar had eigenlijk niet het plan om aan te vallen.

"Het was niet gepland, het was meer op instinct", zei hij na afloop van het flashinterview. Ik zag een mogelijkheid om over te springen naar Adam en die kon me nog een beetje helpen", zei de Sloveen van UAE Team Emirates over de aanval van ploeggenoot Adam Yates, een paar kilometer eerder. Pogacar kwam uiteindelijk solo over de streep.

Tijdwinst

Pogacar zei dat hij eigenlijk van plan was om voor de etappezege te sprinten en zo een paar seconden te winnen. "Maar dit is beter. Dit is heel goed nieuws en laten we dat momentum en die energie in het team houden", zei de Sloveen die zijn team bedankte. "Deze overwinning is voor mijn ploeggenoten."

De geletruidrager liep verder uit op zijn concurrenten Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. In het algemeen klassement leidt Pogacar met 1.57 voorsprong op Vingegaard en 2.22 op Evenepoel.

Tour de France 2024

