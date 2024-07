Tadej Pogacar heerst op Pla d'Adet en deelt giga-klap uit aan Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel

Tadej Pogacar heeft een flinke klap uitgedeeld aan Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel in de Tour de France. De Sloveense geletruidrager won met overmacht op Pla d'Adet en pakte veel tijd op zijn concurrenten. Pogacar staat nu dik twee minuten voor in het algemeen klassement.

Het peloton vertrok om 13.05 vanuit Pau, de finishplaats van de rit van vrijdag. Mathieu van der Poel sprong meteen mee in de hoop een kopgroep te vormen. Victor Campenaerts was de grote organisator van het alles. Na heel veel pogingen kwam er met iets minder dan honderd kilometer te gaan eindelijk een kopgroep, mét Van der Poel.

De Nederlander kwam met acht anderen boven op de iconische Col du Tourmalet, de eerste grote beklimming van de dag. Dat gezelschap moest hij op de Hourquette d'Ancizan (8,2 à 5,1%) laten gaan. Van der Poel werd even later ingerekend door het peloton, waar UAE Team Emirates van geletruidrager Pogacar de koers hard maakte. Met een reden, zo bleek later.

Dat allemaal om gas te geven op de Pla d'Adet. De slotklim van de buitencategorie naar 1669 meter hoogte is ruim 10 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent. Ben Healy zat snel alleen vooraan, maar alle ogen waren gericht op het gevecht daarachter.

Daar stuurde Pogacar eerst Adam Yates weg, om vervolgens zelf te gaan. Vingegaard en Evenepoel moesten laten gaan en hielden de voorsprong eerst binnen de perken. Maar de laatste 2,5 kilometer gaf Pogacar nog eens gas, waardoor hij zijn grootste rivalen op 39 seconden (Vingegaard) en 1 minuut en 10 seconden (Evenepoel) reed.

Klassementen

In het algemeen klassement heeft Pogacar 1.57 voorsprong op Vingegaard, die iets meer dan een halve minuut voor staat op de Belg Evenepoel, die wel leider blijft in de strijd om de witte jongerentrui. Biniam Girmay is nog steeds de drager van de groene trui. Pogacar sloeg ook een gat om de bollentrui.

Tour de France

