'Een nacht in de cel wat mij betreft': Pogacar en Vingegaard slachtoffer van smerige Tourfan

Tadej Pogacar pakte zaterdagmiddag veel tijd op zijn concurrenten op de slotklim Pla d'Adet. Hij reed in z'n eentje solo door de mensenmassa naar de top. Vrijwel alles ging goed, maar één smeerpijp misdroeg zich. Dat was live te zien op televisie. En hij nam niet alleen Pogacar te grazen, ook Jonas Vingegaard.

De fan stond op iets meer dan twee kilometer van de streep, net voordat de dranghekken kwamen op Pla d'Adet. Hij had een zakje chips in zijn hand, die hij vol in het gezicht van Pogacar duwde. De wielerfan was vol met zijn gezicht op televisie, dus zijn vrienden, familie en werkgever zullen het vast hebben gezien. En hij deed het niet één keer, maar twee keer. Vingegaard kreeg ook een hand met chips naar zich toe gegooid.

This guy can spend a night in jail for all I care. #TDF2024 pic.twitter.com/6Jys6KApgk — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 13, 2024

'Nacht in de gevangenis'

'Deze man kan wat mij betreft een nacht in de gevangenis doorbrengen', schreef een andere wielersupporter op X. 'Lijkt me prima op te sporen met deze beelden, deze knakker', reageerde journalist Thijs Zonneveld.

Tijdwinst Pogacar

Pogacar had op vijf kilometer van de streep Vingegaard achtergelaten, net als Remco Evenepoel. De Sloveense geletruidrager zette zijn Tourambities kracht bij met een overtuigende overwinning. Hij pakte bijna veertig seconden op Vingegaard, de winnaar van 2022 en 2023, en meer dan een minuut op Evenepoel.

Pogacar zei dat hij eigenlijk van plan was om voor de etappezege te sprinten en zo een paar seconden te winnen. "Maar dit is beter. Dit is heel goed nieuws en laten we dat momentum en die energie in het team houden", zei de Sloveen die zijn team bedankte. "Deze overwinning is voor mijn ploeggenoten."

